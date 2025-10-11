Tokenómica de pump.fun (PUMP)
Tokenómica y análisis de precio de pump.fun (PUMP)
Explora los datos clave de la tokenómica y el precio de pump.fun (PUMP), incluyendo la capitalización de mercado, detalles de suministro, FDV e historial de precios. Comprende el valor actual del token y su posición en el mercado de un vistazo.
Información de pump.fun (PUMP)
pump.fun permite a los usuarios crear y lanzar sus propios tokens de forma gratuita, a la vez que facilita la inversión en estas creaciones. Esta integración fluida entre la creación y el intercambio de tokens ofrece a los usuarios un potencial financiero ilimitado, permitiendo a cualquiera participar en un entorno de intercambio dinámico que premia la creatividad y la inversión estratégica. pump.fun es la plataforma de lanzamiento de criptomonedas líder a nivel mundial y ha lanzado más de 11 millones de tokens desde su creación. Pump.fun ha generado más de 750 millones de dólares en ingresos de protocolo desde su lanzamiento en enero de 2024 en Solana, lo que lo convierte en uno de los proyectos de criptomonedas más rentables, de mayor crecimiento y más exitosos de todos los tiempos.
Tokenómica de pump.fun (PUMP): Métricas clave explicadas y casos de uso
Entender la tokenómica de pump.fun (PUMP) es esencial para analizar su valor a largo plazo, sostenibilidad y potencial.
Métricas clave y cómo se calculan:
Suministro total:
El número máximo de tokens PUMP que se han creado o se crearán jamás.
Suministro circulante:
El número de tokens actualmente disponibles en el mercado y en manos del público.
Suministro máx.:
El límite máximo de tokens PUMP que pueden existir en total.
FDV (Valoración totalmente diluida):
Calculado como el precio actual × el suministro máximo, lo que da una proyección de la capitalización total del mercado si todos los tokens estuvieran en circulación.
Tasa de inflación:
Refleja la velocidad a la que se introducen nuevos tokens, lo que afecta la escasez y el movimiento del precio a largo plazo.
¿Por qué importan estas métricas para los traders?
Alto suministro circulante = mayor liquidez.
Suministro máximo limitado + baja inflación = potencial de apreciación del precio a largo plazo.
Distribución de tokens transparente = mayor confianza en el proyecto y menor riesgo de control.
Alta FDV con baja capitalización de mercado actual = posibles señales de sobrevaloración.
Ahora que entiendes la tokenómica de PUMP ¡explora el precio en vivo del token PUMP!
Historial de precios de pump.fun (PUMP)
Analizar el historial de precios de PUMP ayuda a los usuarios a comprender los movimientos pasados del mercado, los niveles clave de soporte/resistencia y los patrones de volatilidad. Ya sea que estés rastreando los máximos históricos o identificando tendencias, los datos históricos son una parte crucial de la predicción de precios y el análisis técnico.
Predicción de precios de PUMP
¿Quieres saber hacia dónde podría dirigirse PUMP? Nuestra página de predicción de precios de PUMP combina el sentimiento del mercado, tendencias históricas e indicadores técnicos para ofrecerte una visión prospectiva.
