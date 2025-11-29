Precio de Pandu Pandas hoy

El precio actual de Pandu Pandas (PANDU) hoy es $ 0.00003356, con una variación del 3.51% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de PANDU a USD es $ 0.00003356 por PANDU.

Pandu Pandas actualmente está en el puesto #1517 por capitalización de mercado en $ 3.23M, con un suministro circulante de 96.37B PANDU. Durante las últimas 24 horas, PANDU cotiza entre $ 0.0000306 (bajo) y $ 0.00003901 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.0002790700975526, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.00000048806902605.

En el corto plazo, PANDU experimentó un cambio de +2.66% en la última hora y de +45.97% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 155.66K.

Información del mercado de Pandu Pandas (PANDU)

Puesto No.1517 Cap de mercado $ 3.23M$ 3.23M $ 3.23M Volumen (24H) $ 155.66K$ 155.66K $ 155.66K Cap. de mercado totalmente diluida $ 3.36M$ 3.36M $ 3.36M Suministro de Circulación 96.37B 96.37B 96.37B Suministro máx. 99,999,377,352 99,999,377,352 99,999,377,352 Suministro total 99,999,377,352 99,999,377,352 99,999,377,352 Tasa de circulación 96.37% Blockchain pública SOL

La capitalización de mercado actual de Pandu Pandas es de $ 3.23M, con un volumen de trading en 24 horas de $ 155.66K. El suministro circulante de PANDU es de 96.37B, con un suministro total de 99999377352. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 3.36M.