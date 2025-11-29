Precio de Palu hoy

El precio actual de Palu (PALU) hoy es $ 0.006759, con una variación del 8.61% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de PALU a USD es $ 0.006759 por PALU.

Palu actualmente está en el puesto #1164 por capitalización de mercado en $ 6.76M, con un suministro circulante de 1.00B PALU. Durante las últimas 24 horas, PALU cotiza entre $ 0.006271 (bajo) y $ 0.008099 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.12035079103629745, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.000104834149204448.

En el corto plazo, PALU experimentó un cambio de -2.11% en la última hora y de +14.90% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 63.66K.

Información del mercado de Palu (PALU)

Puesto No.1164 Cap de mercado $ 6.76M$ 6.76M $ 6.76M Volumen (24H) $ 63.66K$ 63.66K $ 63.66K Cap. de mercado totalmente diluida $ 6.76M$ 6.76M $ 6.76M Suministro de Circulación 1.00B 1.00B 1.00B Suministro máx. 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Suministro total 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Tasa de circulación 100.00% Blockchain pública BSC

La capitalización de mercado actual de Palu es de $ 6.76M, con un volumen de trading en 24 horas de $ 63.66K. El suministro circulante de PALU es de 1.00B, con un suministro total de 1000000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 6.76M.