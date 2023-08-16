PALUUSDT -- Cambio-- Precio índice-- Precio justo-- Tasa de financiamiento / Contador-- / -- PALUUSDT Último -- -- Precio justo -- Mín. 24h -- Máx. 24h -- Vol. operaciones 24h -- Volumen 24h -- Tasa de financiamiento / Contador -- Posiciones(--) Órdenes abiertas(--) Historial de posiciones Historial de órdenes y operaciones Flujo de capital Activos Ocultar otros pares Ocultar otros pares Sin datos Saldo de la billetera: ‎ -- USDT Coloca una orden, copia una operación o haz grid trading ahora Copy Trade Grid trading Gráfico Reglas de trading Gráfico Análisis Reglas de trading Límite de riesgo 1s 1m 5m 15m 1H 4H 1D Último precio Original TradingView Profundidad Original TradingView Profundidad Libro de Órdenes Transacciones Libro de Órdenes -- Precio ( USDT ) Cantidad ( -- ) Total ( -- ) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- Precio medio ≈ 0 Cant. 0 Total 0 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- Precio medio ≈ 0 Cant. 0 Total 0 -- B -- S Transacciones Precio ( USDT ) Cantidad ( -- ) Tiempo -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- Todo Retroceso Repunte Nuevo máximo Nuevo mínimo Subida de precio Precio a la baja Precio al alza y alto volumen Precio a la baja y alto volumen Par de trading Cambio en 24 h Sin datos Abrir Cerrar Abrir Cerrar Aislado 1X S Límite Mercado Activación Disponible ‎ -- Cantidad (--) 0% 25% 50% 75% 100% Comprar ‎ 0 -- Vender ‎ 0 -- Long 0 -- Short 0 -- Abrir Long Abrir Short Margen ‎ 0 USDT Margen ‎ 0 USDT RegístrateIniciar sesión Límite Mercado Activación Aislado 1X S Disponible ‎ -- Cantidad (--) 0% 25% 50% 75% 100% Comprar ‎ 0 -- Long ‎ 0 -- Abrir Long Margen ‎ 0 USDT RegístrateIniciar sesión Cantidad (--) 0% 25% 50% 75% 100% Vender ‎ 0 -- Short ‎ 0 -- Abrir Short Margen ‎ 0 USDT RegístrateIniciar sesión Tasa de tarifa Maker - / Taker - Billetera Depositar Transferir PNL no realizado ‎ -

<p>1) Usted reconoce y acepta que MEXC no será responsable de las pérdidas y daños causados por cualquiera de las siguientes circunstancias:</p><article><p>a) Lucro cesante, pérdida de datos, pérdida de oportunidad, daños intangibles o cualquier daño que surja de un evento de fuerza mayor.</p><p>b) MEXC tiene motivos razonables para creer que un Seguidor específico y transacciones específicas pueden estar en violación de la ley aplicable o de este Acuerdo u otros Documentos legales, que incluyen, entre otros, la realización de actividades de trading prohibidas (incluidas , entre otros, comportamiento de trading manipulador o abusivo), se ha proporcionado información fraudulenta o incorrecta durante el proceso de apertura de la cuenta, o no ha actuado de buena fe al utilizar nuestros Servicios.</p><p>c) MEXC tiene motivos razonables para creer que se sospecha que la conducta del Seguidor en la Plataforma es ilegal o inapropiada, lo que incluye, entre otros, la realización de actividades de trading prohibidas (incluidas, entre otras, manipulaciones o comportamiento comercial abusivo), se ha proporcionado información fraudulenta o incorrecta durante el proceso de apertura de la cuenta, o no ha actuado de buena fe al utilizar nuestros Servicios.</p><p>d) Pérdidas o costos incurridos por la compra o adquisición de cualquier dato, información o transacciones a través de los Servicios.</p><p>e) Su mala interpretación o comprensión de los Servicios, cualquier pérdida parcial o total causada por su participación directa o indirecta en relación con los Servicios y este Acuerdo.</p></article><p>2) Usted reconoce y acepta que existen riesgos relacionados con la función de los Servicios, incluidos, entre otros, las operaciones de trading automáticas en las que su cuenta puede iniciar y finalizar transacciones sin su intervención manual.</p><p>3) Usted reconoce y acepta que MEXC no garantiza el éxito de ninguna operación de copy trade o el hecho de que la operación de copy trade se copiará en la cuenta del Seguidor. Es posible que la operación de copy trade no se copie con éxito por varios motivos, incluidos, entre otros, el incumplimiento del monto mínimo de copy trading, el incumplimiento de la proporción de garantía requerida, la activación de medidas de control de riesgos y otras circunstancias que violan o están prescritas de otra manera. por, este Acuerdo y/o los Documentos Legales.</p><p>4) Usted reconoce y acepta que puede ocurrir un retraso en los Servicios y usted incurriría en pérdidas y/o costos, y que los Servicios pueden fallar.</p><p>5) Los servicios de administración de inversiones quedan a su discreción. Tenga en cuenta que si decide contratar los Servicios para copiar traders específicos y/o seguir estrategias de trading específicas, se considera que ha considerado su situación financiera general, incluida la planificación financiera, y comprende que el uso de la función de Servicios es extremadamente especulativo. y la pérdida en la que podría incurrir puede ser mayor que la del Trader. El Trader puede realizar operaciones tanto rentables como perdedoras.</p><p>6) Los Servicios proporcionados en este documento son solo para su referencia. Si toma una decisión de inversión basada en la información proporcionada en la Plataforma o la información obtenida a través de los Servicios, correrá su propio riesgo.</p><p>7) Debe hacer una investigación y un juicio independiente antes de tomar una decisión de inversión. Debe determinar de forma independiente si su inversión, estrategia o cualquier otro producto y servicio satisface sus propias necesidades en función de sus objetivos de inversión y condiciones personales y financieras.</p><p>8) Usted será el único responsable de las pérdidas causadas por la ejecución automática de operaciones utilizando la función Servicios.</p><p>9) Cualquier información en la Plataforma está destinada a proporcionar dinámicas de trading y servicios de información para Traders y Seguidores. Esta Plataforma no proporciona ningún tipo de asesoramiento de inversión y no implica el suministro de dicha información o funciones de ninguna forma. Deberá realizar investigaciones independientes y tomar decisiones de inversión independientes sobre la información recopilada a través de esta Plataforma o la función de Servicios.</p><p>10) Usted está de acuerdo y acepta que las siguientes, sin limitación, son razones que pueden causar la falla en la prestación de los Servicios:</p><article><p>a) El número de Seguidores del Trader ha alcanzado el límite superior; </p> <p> b) El Trader ha dejado de operar;</p><p>c) Su estatus actual es Trader;</p><p>d) No hay activos o fondos en su cuenta; y</p><p>e) El límite de la orden del Trader ha alcanzado el límite superior.</p></article><p>Tomaremos las medidas razonables para monitorear el desempeño de cualquier Trader bajo la funcionalidad de los Servicios. Nos reservamos el derecho de pausar, detener o bloquear la copia de cualquier Trader bajo la funcionalidad de los Servicios.</p><p>MEXC se reserva expresamente todos los derechos de explicación final de este Acuerdo dentro del alcance de la ley.</p>