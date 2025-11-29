Precio de Ozone metaverse hoy

El precio actual de Ozone metaverse (OZONAI) hoy es $ 0.00008159, con una variación del 0.62% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de OZONAI a USD es $ 0.00008159 por OZONAI.

Ozone metaverse actualmente está en el puesto #6774 por capitalización de mercado en $ 0.00, con un suministro circulante de 0.00 OZONAI. Durante las últimas 24 horas, OZONAI cotiza entre $ 0.00008116 (bajo) y $ 0.00008418 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.03447626727041513, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.000030714406696367.

En el corto plazo, OZONAI experimentó un cambio de +0.09% en la última hora y de -7.38% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 56.18K.

Información del mercado de Ozone metaverse (OZONAI)

Puesto No.6774 Cap de mercado $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Volumen (24H) $ 56.18K$ 56.18K $ 56.18K Cap. de mercado totalmente diluida $ 163.18K$ 163.18K $ 163.18K Suministro de Circulación 0.00 0.00 0.00 Suministro máx. 2,000,000,000 2,000,000,000 2,000,000,000 Suministro total 801,810,225.66 801,810,225.66 801,810,225.66 Tasa de circulación 0.00% Blockchain pública BSC

La capitalización de mercado actual de Ozone metaverse es de $ 0.00, con un volumen de trading en 24 horas de $ 56.18K. El suministro circulante de OZONAI es de 0.00, con un suministro total de 801810225.66. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 163.18K.