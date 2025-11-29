Precio de Orecast hoy

El precio actual de Orecast (ORECAST) hoy es $ 0.0000000855, con una variación del 0.23% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de ORECAST a USD es $ 0.0000000855 por ORECAST.

Orecast actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en --, con un suministro circulante de -- ORECAST. Durante las últimas 24 horas, ORECAST cotiza entre $ 0.0000000848 (bajo) y $ 0.0000000869 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en --, mientras que el mínimo histórico fue --.

En el corto plazo, ORECAST experimentó un cambio de +0.82% en la última hora y de -69.00% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 82.45K.

Información del mercado de Orecast (ORECAST)

Cap de mercado ---- -- Volumen (24H) $ 82.45K$ 82.45K $ 82.45K Cap. de mercado totalmente diluida $ 213.75M$ 213.75M $ 213.75M Suministro de Circulación ---- -- Suministro total 2,500,000,000,000,000 2,500,000,000,000,000 2,500,000,000,000,000 Blockchain pública BASE

