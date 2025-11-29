Precio de Oracle hoy

El precio actual de Oracle (ORCLON) hoy es $ 202.67, con una variación del 1.17% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de ORCLON a USD es $ 202.67 por ORCLON.

Oracle actualmente está en el puesto #2334 por capitalización de mercado en $ 585.17K, con un suministro circulante de 2.89K ORCLON. Durante las últimas 24 horas, ORCLON cotiza entre $ 201.34 (bajo) y $ 206.86 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 344.869728008825, mientras que el mínimo histórico fue $ 186.97466221830726.

En el corto plazo, ORCLON experimentó un cambio de -0.48% en la última hora y de -0.13% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 104.79K.

Información del mercado de Oracle (ORCLON)

Puesto No.2334 Cap de mercado $ 585.17K$ 585.17K $ 585.17K Volumen (24H) $ 104.79K$ 104.79K $ 104.79K Cap. de mercado totalmente diluida $ 585.17K$ 585.17K $ 585.17K Suministro de Circulación 2.89K 2.89K 2.89K Suministro total 2,887.30235716 2,887.30235716 2,887.30235716 Blockchain pública ETH

