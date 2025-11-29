Precio de NUMINE hoy

El precio actual de NUMINE (NUMI) hoy es $ 0.1315, con una variación del 1.53% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de NUMI a USD es $ 0.1315 por NUMI.

NUMINE actualmente está en el puesto #910 por capitalización de mercado en $ 21.27M, con un suministro circulante de 161.78M NUMI. Durante las últimas 24 horas, NUMI cotiza entre $ 0.12889 (bajo) y $ 0.13823 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.19892197711847548, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.05706319497536665.

En el corto plazo, NUMI experimentó un cambio de +0.38% en la última hora y de -14.84% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 72.95K.

Información del mercado de NUMINE (NUMI)

Puesto No.910 Cap de mercado $ 21.27M$ 21.27M $ 21.27M Volumen (24H) $ 72.95K$ 72.95K $ 72.95K Cap. de mercado totalmente diluida $ 131.50M$ 131.50M $ 131.50M Suministro de Circulación 161.78M 161.78M 161.78M Suministro máx. 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Suministro total 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Tasa de circulación 16.17% Blockchain pública BSC

La capitalización de mercado actual de NUMINE es de $ 21.27M, con un volumen de trading en 24 horas de $ 72.95K. El suministro circulante de NUMI es de 161.78M, con un suministro total de 1000000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 131.50M.