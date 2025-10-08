El precio en vivo de NOICE hoy es de 0.0003506 USD. Sigue las actualizaciones de precio en tiempo real, los gráficos en vivo, la capitalización de mercado, el volumen de 24 horas y más datos de NOICE en USD. Explora fácilmente la tendencia del precio de NOICE en MEXC ahora.El precio en vivo de NOICE hoy es de 0.0003506 USD. Sigue las actualizaciones de precio en tiempo real, los gráficos en vivo, la capitalización de mercado, el volumen de 24 horas y más datos de NOICE en USD. Explora fácilmente la tendencia del precio de NOICE en MEXC ahora.

Precio de NOICE(NOICE)

Precio en vivo de 1 NOICE en USD:

$0.0003504
$0.0003504$0.0003504
-1.15%1D
USD
Gráfico de precios en vivo de NOICE (NOICE)
Última actualización de la página: 2025-10-08 11:50:29 (UTC+8)

Información del precio (USD) de NOICE (NOICE)

Rango de precios en 24 horas:
$ 0.00035
$ 0.00035$ 0.00035
24H Mín
$ 0.0004028
$ 0.0004028$ 0.0004028
24H Máx

$ 0.00035
$ 0.00035$ 0.00035

$ 0.0004028
$ 0.0004028$ 0.0004028

--
----

--
----

-1.60%

-1.15%

-2.04%

-2.04%

El precio en tiempo real de NOICE (NOICE) es de $ 0.0003506. Durante las últimas 24 horas, NOICE se ha operado entre un mínimo de $ 0.00035 y un máximo de $ 0.0004028, lo que muestra una volatilidad activa en el mercado. El precio máximo histórico de NOICE es de --, mientras que su precio mínimo histórico es de --.

En términos de rendimiento a corto plazo, NOICE ha cambiado en un -1.60% en la última hora, -1.15% en 24 horas y -2.04% en los últimos 7 días. Esta información te ofrece un resumen rápido de las últimas tendencias de precio y la dinámica del mercado de dicho token en MEXC.

Información del mercado de NOICE (NOICE)

--
----

$ 119.22K
$ 119.22K$ 119.22K

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

--
----

BASE

La capitalización de mercado actual de NOICE es de --, con un volumen de trading en 24 horas de $ 119.22K. El suministro circulante de NOICE es de --, con un suministro total de --. Su valor totalmente diluido (FDV) es de --.

Historial de precios de NOICE (NOICE) en USD

Siga los cambios de precios de NOICE para hoy, 30 días, 60 días y 90 días:

PeríodoCambio (USD)Cambio (%)
Hoy$ -0.000004076-1.15%
30 Días$ +0.0000366+11.65%
60 Días$ +0.000098+38.79%
90 Días$ +0.0002106+150.42%
Cambio de precio de NOICE hoy

Hoy, NOICE registró un cambio de $ -0.000004076 (-1.15%), reflejando su última actividad en el mercado.

Cambio de precio de NOICE en 30 días

En los últimos 30 días, el precio cambió $ +0.0000366 (+11.65%), mostrando el rendimiento a corto plazo del token.

Cambio de precio de NOICE en 60 días

Ampliando la vista a 60 días, NOICE experimentó un cambio de $ +0.000098 (+38.79%), proporcionando una perspectiva más amplia sobre su rendimiento.

Cambio de precio de NOICE en 90 días

Al observar la tendencia de 90 días, el precio se movió $ +0.0002106 (+150.42%), ofreciendo una visión de la trayectoria a largo plazo del token.

¿Quieres desbloquear el historial de precios de todos los tiempos y los movimientos del precio de NOICE (NOICE)?

Consulta la página Historial de precios de NOICE ahora.

Qué es NOICE (NOICE)

NOICE es un token social construido dentro del ecosistema de Farcaster. Farcaster es un protocolo de redes sociales descentralizado que opera en la red principal de Optimism y está profundamente integrado con la cadena Base. $NOICE transforma cada interacción en ingresos, creando un sistema de moneda social on-chain.

NOICE está disponible en MEXC, lo que te ofrece la comodidad de comprar, mantener, transferir y hacer staking del token directamente en nuestra plataforma. Ya seas un inversionista experimentado o un principiante en el mundo de las criptomonedas, MEXC te brinda una interfaz amigable y una variedad de herramientas para gestionar tus inversiones en NOICE de manera efectiva. Para obtener información más detallada sobre este token, te invitamos a visitar nuestra página de introducción a activos digitales.

Además, puedes:
- Consultar la disponibilidad de staking de NOICE para descubrir cómo obtener recompensas por tus activos.
- Leer reseñas y análisis sobre NOICE en nuestro blog para mantenerte al tanto de las últimas tendencias del mercado y el análisis de los expertos.

Nuestros recursos integrales están diseñados para que tu experiencia de compra de NOICE sea fluida e informada, asegurando que tengas todas las herramientas y conocimientos necesarios para invertir con confianza.

Predicción del precio de NOICE (USD)

¿Cuánto valdrá NOICE (NOICE) en USD mañana, la semana que viene o el mes que viene? ¿Cuál podría ser el valor de tus activos NOICE (NOICE) en 2025, 2026, 2027, 2028, o incluso dentro de 10 o 20 años? Utiliza nuestra herramienta de predicción de precios para explorar las previsiones a corto y largo plazo sobre NOICE.

¡Consulta la predicción del precio de NOICE ahora!

Tokenómica de NOICE (NOICE)

Entender la tokenómica de NOICE (NOICE) puede proporcionar una visión más profunda sobre su valor a largo plazo y su potencial de crecimiento. Desde cómo se distribuyen los tokens hasta cómo se gestiona el suministro, la tokenómica revela la estructura central de la economía de un proyecto. ¡Conoce ahora la tokenómica extensa de NOICE!

Cómo comprar NOICE (NOICE)

¿Buscas cómo comprar NOICE? ¡El proceso es sencillo y sin complicaciones! Puedes adquirir NOICE en MEXC siguiendo nuestra guía paso a paso sobre cómo comprar. Te ofrecemos instrucciones detalladas y tutoriales en video que te mostrarán cómo registrarte en MEXC y utilizar las diversas opciones de pago disponibles.

NOICE a monedas locales

1 NOICE (NOICE) en VND
9.226039
1 NOICE (NOICE) en AUD
A$0.000532912
1 NOICE (NOICE) en GBP
0.000259444
1 NOICE (NOICE) en EUR
0.000301516
1 NOICE (NOICE) en USD
$0.0003506
1 NOICE (NOICE) en MYR
RM0.001476026
1 NOICE (NOICE) en TRY
0.014623526
1 NOICE (NOICE) en JPY
¥0.0532912
1 NOICE (NOICE) en ARS
ARS$0.501571866
1 NOICE (NOICE) en RUB
0.028773742
1 NOICE (NOICE) en INR
0.03111575
1 NOICE (NOICE) en IDR
Rp5.843330996
1 NOICE (NOICE) en KRW
0.49800977
1 NOICE (NOICE) en PHP
0.02035233
1 NOICE (NOICE) en EGP
￡E.0.01667103
1 NOICE (NOICE) en BRL
R$0.00187571
1 NOICE (NOICE) en CAD
C$0.000487334
1 NOICE (NOICE) en BDT
0.04273814
1 NOICE (NOICE) en NGN
0.514828052
1 NOICE (NOICE) en COP
$1.358911576
1 NOICE (NOICE) en ZAR
R.0.006044344
1 NOICE (NOICE) en UAH
0.014507828
1 NOICE (NOICE) en TZS
T.Sh.0.8614242
1 NOICE (NOICE) en VES
Bs0.064861
1 NOICE (NOICE) en CLP
$0.3362254
1 NOICE (NOICE) en PKR
Rs0.09943016
1 NOICE (NOICE) en KZT
0.189716672
1 NOICE (NOICE) en THB
฿0.011383982
1 NOICE (NOICE) en TWD
NT$0.010714336
1 NOICE (NOICE) en AED
د.إ0.001286702
1 NOICE (NOICE) en CHF
Fr0.00028048
1 NOICE (NOICE) en HKD
HK$0.002727668
1 NOICE (NOICE) en AMD
֏0.134276294
1 NOICE (NOICE) en MAD
.د.م0.003200978
1 NOICE (NOICE) en MXN
$0.006458052
1 NOICE (NOICE) en SAR
ريال0.00131475
1 NOICE (NOICE) en ETB
Br0.051033336
1 NOICE (NOICE) en KES
KSh0.045371146
1 NOICE (NOICE) en JOD
د.أ0.0002485754
1 NOICE (NOICE) en PLN
0.001283196
1 NOICE (NOICE) en RON
лв0.001535628
1 NOICE (NOICE) en SEK
kr0.003309664
1 NOICE (NOICE) en BGN
лв0.000589008
1 NOICE (NOICE) en HUF
Ft0.118723678
1 NOICE (NOICE) en CZK
0.007359094
1 NOICE (NOICE) en KWD
د.ك0.0001072836
1 NOICE (NOICE) en ILS
0.001146462
1 NOICE (NOICE) en BOB
Bs0.002429658
1 NOICE (NOICE) en AZN
0.00059602
1 NOICE (NOICE) en TJS
SM0.003253568
1 NOICE (NOICE) en GEL
0.000950126
1 NOICE (NOICE) en AOA
Kz0.319596442
1 NOICE (NOICE) en BHD
.د.ب0.0001318256
1 NOICE (NOICE) en BMD
$0.0003506
1 NOICE (NOICE) en DKK
kr0.002250852
1 NOICE (NOICE) en HNL
L0.009213768
1 NOICE (NOICE) en MUR
0.01593477
1 NOICE (NOICE) en NAD
$0.006037332
1 NOICE (NOICE) en NOK
kr0.003502494
1 NOICE (NOICE) en NZD
$0.000610044
1 NOICE (NOICE) en PAB
B/.0.0003506
1 NOICE (NOICE) en PGK
K0.00147252
1 NOICE (NOICE) en QAR
ر.ق0.00127969
1 NOICE (NOICE) en RSD
дин.0.035350998
1 NOICE (NOICE) en UZS
soʻm4.224095414
1 NOICE (NOICE) en ALL
L0.029106812
1 NOICE (NOICE) en ANG
ƒ0.000627574
1 NOICE (NOICE) en AWG
ƒ0.000627574
1 NOICE (NOICE) en BBD
$0.0007012
1 NOICE (NOICE) en BAM
KM0.000585502
1 NOICE (NOICE) en BIF
Fr1.0339194
1 NOICE (NOICE) en BND
$0.000452274
1 NOICE (NOICE) en BSD
$0.0003506
1 NOICE (NOICE) en JMD
$0.05618365
1 NOICE (NOICE) en KHR
1.408030636
1 NOICE (NOICE) en KMF
Fr0.1483038
1 NOICE (NOICE) en LAK
7.621738978
1 NOICE (NOICE) en LKR
Rs0.106175704
1 NOICE (NOICE) en MDL
L0.00585502
1 NOICE (NOICE) en MGA
Ar1.565176568
1 NOICE (NOICE) en MOP
P0.002811812
1 NOICE (NOICE) en MVR
0.00536418
1 NOICE (NOICE) en MWK
MK0.608680166
1 NOICE (NOICE) en MZN
MT0.02240334
1 NOICE (NOICE) en NPR
Rs0.049827272
1 NOICE (NOICE) en PYG
2.4517458
1 NOICE (NOICE) en RWF
Fr0.5073182
1 NOICE (NOICE) en SBD
$0.002885438
1 NOICE (NOICE) en SCR
0.005055652
1 NOICE (NOICE) en SRD
$0.013343836
1 NOICE (NOICE) en SVC
$0.003071256
1 NOICE (NOICE) en SZL
L0.006033826
1 NOICE (NOICE) en TMT
m0.0012271
1 NOICE (NOICE) en TND
د.ت0.001023752
1 NOICE (NOICE) en TTD
$0.00238408
1 NOICE (NOICE) en UGX
Sh1.2088688
1 NOICE (NOICE) en XAF
Fr0.1977384
1 NOICE (NOICE) en XCD
$0.00094662
1 NOICE (NOICE) en XOF
Fr0.1977384
1 NOICE (NOICE) en XPF
Fr0.0357612
1 NOICE (NOICE) en BWP
P0.004669992
1 NOICE (NOICE) en BZD
$0.000704706
1 NOICE (NOICE) en CVE
$0.033156242
1 NOICE (NOICE) en DJF
Fr0.0624068
1 NOICE (NOICE) en DOP
$0.021975608
1 NOICE (NOICE) en DZD
د.ج0.045532422
1 NOICE (NOICE) en FJD
$0.000792356
1 NOICE (NOICE) en GNF
Fr3.048467
1 NOICE (NOICE) en GTQ
Q0.002689102
1 NOICE (NOICE) en GYD
$0.073436676
1 NOICE (NOICE) en ISK
kr0.0424226

Para conocer NOICE más a fondo, considera explorar recursos adicionales como el libro blanco, el sitio web oficial y otras publicaciones:

Explorador de bloques

Usuarios También Preguntan: Otras Preguntas Sobre NOICE

¿Cuánto vale NOICE (NOICE) hoy?
El precio en vivo de NOICE en USD es de 0.0003506 USD, actualizado en tiempo real con los últimos datos del mercado.
¿Cuál es el precio actual de NOICE en USD?
El precio actual de NOICE en USD es de $ 0.0003506. Consulta el Conversor MEXC para obtener conversiones precisas de tokens.
¿Cuál es la capitalización de mercado de NOICE?
La capitalización de mercado de NOICE es de -- USD. Capitalización de mercado = Precio actual × Oferta circulante. Indica el valor de mercado total y el ranking del token.
¿Cuál es el suministro circulante de NOICE?
El suministro circulante de NOICE es de -- USD.
¿Cuál fue el precio máximo histórico (ATH) de NOICE?
NOICE alcanzó un precio ATH de -- USD.
¿Cuál es el precio mínimo histórico (ATL) de NOICE?
NOICE vio un precio ATL de -- USD.
¿Cuál es el volumen de trading de NOICE?
El volumen de trading en vivo de 24 horas para NOICE es de $ 119.22K USD.
¿NOICE subirá más este año?
El precio de NOICE podría subir este año dependiendo de las condiciones del mercado y el desarrollo del proyecto. Consulta la predicción del precio de NOICE para obtener un análisis más detallado.
Última actualización de la página: 2025-10-08 11:50:29 (UTC+8)

Actualizaciones importantes de la industria para NOICE (NOICE)

Tiempo (UTC+8)TipoInformación

Tiempo (UTC+8)TipoInformación
10-07 15:18:00Actualizaciones de la Industria
Índice de Miedo y Codicia de Criptomonedas actualmente en 70, sentimiento del mercado en estado de "Codicia"
10-07 12:23:00Actualizaciones de la Industria
Bitcoin superó brevemente los $126,000 hoy, creando un nuevo máximo histórico
10-07 07:38:00Actualizaciones de la Industria
Datos: El volumen de trading mensual de Perp DEX supera el billón de dólares por primera vez en septiembre
10-06 20:37:00Actualizaciones de la Industria
2
10-06 18:13:00Actualizaciones de la Industria
El suministro de Bitcoin en plataformas de trading alcanza su punto más bajo en casi 6 años
10-05 21:29:00Actualizaciones de la Industria
La capitalización total del mercado cripto supera los $4.15 billones, alcanzando un nuevo máximo histórico

