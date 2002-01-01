NOICE

NOICE es un token social construido dentro del ecosistema de Farcaster. Farcaster es un protocolo de redes sociales descentralizado que opera en la red principal de Optimism y está profundamente integrado con la cadena Base. $NOICE transforma cada interacción en ingresos, creando un sistema de moneda social on-chain.

NombreNOICE

PuestoNo.

Cap. de mercado$0.00

Cap. de mercado totalmente diluida$0.00

Cuota de mercado%

Vol. de operaciones/Cap. de mercado (24 h)0

Suministro de circulación--

Suministro máx.0

Tasa de circulación%

Fecha de emisión--

El precio al que el activo fue emitido por primera vez--

Máximo histórico,

Precio más bajo,

Blockchain públicaBASE

Sector

Redes sociales

