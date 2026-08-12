Precio de MXN hoy

El precio actual de MXN (MXN) hoy es € 0.05569, con una variación del 0.28% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de MXN a EUR es € 0.05569 por MXN.

MXN actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en --, con un suministro circulante de -- MXN. Durante las últimas 24 horas, MXN cotiza entre € 0.05544 (bajo) y € 0.05607 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en --, mientras que el mínimo histórico fue --.

En el corto plazo, MXN experimentó un cambio de -0.33% en la última hora y de -0.18% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los € 60.35K.

Información del mercado de MXN (MXN)

Cap de mercado ---- -- Volumen (24H) € 60.35K€ 60.35K € 60.35K Cap. de mercado totalmente diluida € 0.00€ 0.00 € 0.00 Suministro de Circulación ---- -- Suministro total ---- -- Blockchain pública NONE

La capitalización de mercado actual de MXN es de --, con un volumen de trading en 24 horas de € 60.35K. El suministro circulante de MXN es de --, con un suministro total de --. Su valor totalmente diluido (FDV) es de --.