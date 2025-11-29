Precio de Project Merlin hoy

El precio actual de Project Merlin (MRLN) hoy es $ 0.000247, con una variación del 1.18% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de MRLN a USD es $ 0.000247 por MRLN.

Project Merlin actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en --, con un suministro circulante de -- MRLN. Durante las últimas 24 horas, MRLN cotiza entre $ 0.0002374 (bajo) y $ 0.0002484 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en --, mientras que el mínimo histórico fue --.

En el corto plazo, MRLN experimentó un cambio de +0.77% en la última hora y de -49.98% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 54.01K.

Información del mercado de Project Merlin (MRLN)

Cap de mercado ---- -- Volumen (24H) $ 54.01K$ 54.01K $ 54.01K Cap. de mercado totalmente diluida $ 197.60K$ 197.60K $ 197.60K Suministro de Circulación ---- -- Suministro total 800,000,000 800,000,000 800,000,000 Blockchain pública ARB

La capitalización de mercado actual de Project Merlin es de --, con un volumen de trading en 24 horas de $ 54.01K. El suministro circulante de MRLN es de --, con un suministro total de 800000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 197.60K.