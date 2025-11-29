Precio de Black Mirror hoy

El precio actual de Black Mirror (MIRROR) hoy es $ 0.003368, con una variación del 0.67% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de MIRROR a USD es $ 0.003368 por MIRROR.

Black Mirror actualmente está en el puesto #2632 por capitalización de mercado en $ 323.25K, con un suministro circulante de 95.98M MIRROR. Durante las últimas 24 horas, MIRROR cotiza entre $ 0.003337 (bajo) y $ 0.003408 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.08619121021102388, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.003264674973664289.

En el corto plazo, MIRROR experimentó un cambio de -0.03% en la última hora y de -5.53% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 54.32K.

Información del mercado de Black Mirror (MIRROR)

Puesto No.2632 Cap de mercado $ 323.25K$ 323.25K $ 323.25K Volumen (24H) $ 54.32K$ 54.32K $ 54.32K Cap. de mercado totalmente diluida $ 3.37M$ 3.37M $ 3.37M Suministro de Circulación 95.98M 95.98M 95.98M Suministro máx. 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Suministro total 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Tasa de circulación 9.59% Blockchain pública BASE

La capitalización de mercado actual de Black Mirror es de $ 323.25K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 54.32K. El suministro circulante de MIRROR es de 95.98M, con un suministro total de 1000000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 3.37M.