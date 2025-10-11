El precio en vivo de MAY hoy es de 0.0292 USD. Sigue las actualizaciones de precio en tiempo real, los gráficos en vivo, la capitalización de mercado, el volumen de 24 horas y más datos de MAY en USD. Explora fácilmente la tendencia del precio de MAY en MEXC ahora.El precio en vivo de MAY hoy es de 0.0292 USD. Sigue las actualizaciones de precio en tiempo real, los gráficos en vivo, la capitalización de mercado, el volumen de 24 horas y más datos de MAY en USD. Explora fácilmente la tendencia del precio de MAY en MEXC ahora.

Precio de MAY(MAY)

Precio en vivo de 1 MAY en USD:

$0.0292
$0.0292$0.0292
-20.65%1D
USD
Gráfico de precios en vivo de MAY (MAY)
Última actualización de la página: 2025-10-11 12:02:08 (UTC+8)

Información del precio (USD) de MAY (MAY)

Rango de precios en 24 horas:
$ 0.02908
$ 0.02908$ 0.02908
24H Mín
$ 0.03772
$ 0.03772$ 0.03772
24H Máx

$ 0.02908
$ 0.02908$ 0.02908

$ 0.03772
$ 0.03772$ 0.03772

$ 10.157036358034295
$ 10.157036358034295$ 10.157036358034295

$ 0.03701651784767478
$ 0.03701651784767478$ 0.03701651784767478

-0.95%

-20.65%

-26.06%

-26.06%

El precio en tiempo real de MAY (MAY) es de $ 0.0292. Durante las últimas 24 horas, MAY se ha operado entre un mínimo de $ 0.02908 y un máximo de $ 0.03772, lo que muestra una volatilidad activa en el mercado. El precio máximo histórico de MAY es de $ 10.157036358034295, mientras que su precio mínimo histórico es de $ 0.03701651784767478.

En términos de rendimiento a corto plazo, MAY ha cambiado en un -0.95% en la última hora, -20.65% en 24 horas y -26.06% en los últimos 7 días. Esta información te ofrece un resumen rápido de las últimas tendencias de precio y la dinámica del mercado de dicho token en MEXC.

Información del mercado de MAY (MAY)

No.1138

$ 9.13M
$ 9.13M$ 9.13M

$ 54.83K
$ 54.83K$ 54.83K

$ 29.20M
$ 29.20M$ 29.20M

312.71M
312.71M 312.71M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

31.27%

SOL

La capitalización de mercado actual de MAY es de $ 9.13M, con un volumen de trading en 24 horas de $ 54.83K. El suministro circulante de MAY es de 312.71M, con un suministro total de 1000000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 29.20M.

Historial de precios de MAY (MAY) en USD

Siga los cambios de precios de MAY para hoy, 30 días, 60 días y 90 días:

PeríodoCambio (USD)Cambio (%)
Hoy$ -0.007599-20.65%
30 Días$ -0.01288-30.61%
60 Días$ -0.02197-42.94%
90 Días$ -0.02947-50.24%
Cambio de precio de MAY hoy

Hoy, MAY registró un cambio de $ -0.007599 (-20.65%), reflejando su última actividad en el mercado.

Cambio de precio de MAY en 30 días

En los últimos 30 días, el precio cambió $ -0.01288 (-30.61%), mostrando el rendimiento a corto plazo del token.

Cambio de precio de MAY en 60 días

Ampliando la vista a 60 días, MAY experimentó un cambio de $ -0.02197 (-42.94%), proporcionando una perspectiva más amplia sobre su rendimiento.

Cambio de precio de MAY en 90 días

Al observar la tendencia de 90 días, el precio se movió $ -0.02947 (-50.24%), ofreciendo una visión de la trayectoria a largo plazo del token.

¿Quieres desbloquear el historial de precios de todos los tiempos y los movimientos del precio de MAY (MAY)?

Consulta la página Historial de precios de MAY ahora.

Qué es MAY (MAY)

MAY está disponible en MEXC, lo que te ofrece la comodidad de comprar, mantener, transferir y hacer staking del token directamente en nuestra plataforma. Ya seas un inversionista experimentado o un principiante en el mundo de las criptomonedas, MEXC te brinda una interfaz amigable y una variedad de herramientas para gestionar tus inversiones en MAY de manera efectiva. Para obtener información más detallada sobre este token, te invitamos a visitar nuestra página de introducción a activos digitales.

Además, puedes:
- Consultar la disponibilidad de staking de MAY para descubrir cómo obtener recompensas por tus activos.
- Leer reseñas y análisis sobre MAY en nuestro blog para mantenerte al tanto de las últimas tendencias del mercado y el análisis de los expertos.

Nuestros recursos integrales están diseñados para que tu experiencia de compra de MAY sea fluida e informada, asegurando que tengas todas las herramientas y conocimientos necesarios para invertir con confianza.

Predicción del precio de MAY (USD)

¿Cuánto valdrá MAY (MAY) en USD mañana, la semana que viene o el mes que viene? ¿Cuál podría ser el valor de tus activos MAY (MAY) en 2025, 2026, 2027, 2028, o incluso dentro de 10 o 20 años? Utiliza nuestra herramienta de predicción de precios para explorar las previsiones a corto y largo plazo sobre MAY.

¡Consulta la predicción del precio de MAY ahora!

Tokenómica de MAY (MAY)

Entender la tokenómica de MAY (MAY) puede proporcionar una visión más profunda sobre su valor a largo plazo y su potencial de crecimiento. Desde cómo se distribuyen los tokens hasta cómo se gestiona el suministro, la tokenómica revela la estructura central de la economía de un proyecto. ¡Conoce ahora la tokenómica extensa de MAY!

Cómo comprar MAY (MAY)

¿Buscas cómo comprar MAY? ¡El proceso es sencillo y sin complicaciones! Puedes adquirir MAY en MEXC siguiendo nuestra guía paso a paso sobre cómo comprar. Te ofrecemos instrucciones detalladas y tutoriales en video que te mostrarán cómo registrarte en MEXC y utilizar las diversas opciones de pago disponibles.

MAY a monedas locales

1 MAY (MAY) en VND
768.398
1 MAY (MAY) en AUD
A$0.044968
1 MAY (MAY) en GBP
0.021608
1 MAY (MAY) en EUR
0.025112
1 MAY (MAY) en USD
$0.0292
1 MAY (MAY) en MYR
RM0.123224
1 MAY (MAY) en TRY
1.221728
1 MAY (MAY) en JPY
¥4.4092
1 MAY (MAY) en ARS
ARS$41.301064
1 MAY (MAY) en RUB
2.372792
1 MAY (MAY) en INR
2.5915
1 MAY (MAY) en IDR
Rp486.666472
1 MAY (MAY) en KRW
41.714244
1 MAY (MAY) en PHP
1.702944
1 MAY (MAY) en EGP
￡E.1.388752
1 MAY (MAY) en BRL
R$0.160892
1 MAY (MAY) en CAD
C$0.04088
1 MAY (MAY) en BDT
3.540208
1 MAY (MAY) en NGN
42.689816
1 MAY (MAY) en COP
$113.178032
1 MAY (MAY) en ZAR
R.0.511
1 MAY (MAY) en UAH
1.21034
1 MAY (MAY) en TZS
T.Sh.71.568616
1 MAY (MAY) en VES
Bs5.5188
1 MAY (MAY) en CLP
$27.886
1 MAY (MAY) en PKR
Rs8.232064
1 MAY (MAY) en KZT
15.64828
1 MAY (MAY) en THB
฿0.953672
1 MAY (MAY) en TWD
NT$0.897024
1 MAY (MAY) en AED
د.إ0.107164
1 MAY (MAY) en CHF
Fr0.023068
1 MAY (MAY) en HKD
HK$0.227176
1 MAY (MAY) en AMD
֏11.11936
1 MAY (MAY) en MAD
.د.م0.266304
1 MAY (MAY) en MXN
$0.542828
1 MAY (MAY) en SAR
ريال0.1095
1 MAY (MAY) en ETB
Br4.2851
1 MAY (MAY) en KES
KSh3.758332
1 MAY (MAY) en JOD
د.أ0.0207028
1 MAY (MAY) en PLN
0.106872
1 MAY (MAY) en RON
лв0.127896
1 MAY (MAY) en SEK
kr0.277692
1 MAY (MAY) en BGN
лв0.049056
1 MAY (MAY) en HUF
Ft9.871352
1 MAY (MAY) en CZK
0.610864
1 MAY (MAY) en KWD
د.ك0.008906
1 MAY (MAY) en ILS
0.095484
1 MAY (MAY) en BOB
Bs0.201188
1 MAY (MAY) en AZN
0.04964
1 MAY (MAY) en TJS
SM0.269224
1 MAY (MAY) en GEL
0.07884
1 MAY (MAY) en AOA
Kz26.764428
1 MAY (MAY) en BHD
.د.ب0.01095
1 MAY (MAY) en BMD
$0.0292
1 MAY (MAY) en DKK
kr0.187464
1 MAY (MAY) en HNL
L0.763288
1 MAY (MAY) en MUR
1.328016
1 MAY (MAY) en NAD
$0.501072
1 MAY (MAY) en NOK
kr0.295504
1 MAY (MAY) en NZD
$0.050808
1 MAY (MAY) en PAB
B/.0.0292
1 MAY (MAY) en PGK
K0.123808
1 MAY (MAY) en QAR
ر.ق0.105996
1 MAY (MAY) en RSD
дин.2.94482
1 MAY (MAY) en UZS
soʻm351.807148
1 MAY (MAY) en ALL
L2.4309
1 MAY (MAY) en ANG
ƒ0.052268
1 MAY (MAY) en AWG
ƒ0.052268
1 MAY (MAY) en BBD
$0.0584
1 MAY (MAY) en BAM
KM0.049056
1 MAY (MAY) en BIF
Fr86.3736
1 MAY (MAY) en BND
$0.037668
1 MAY (MAY) en BSD
$0.0292
1 MAY (MAY) en JMD
$4.674044
1 MAY (MAY) en KHR
117.268952
1 MAY (MAY) en KMF
Fr12.3808
1 MAY (MAY) en LAK
634.782596
1 MAY (MAY) en LKR
Rs8.797668
1 MAY (MAY) en MDL
L0.49348
1 MAY (MAY) en MGA
Ar130.356976
1 MAY (MAY) en MOP
P0.232724
1 MAY (MAY) en MVR
0.44676
1 MAY (MAY) en MWK
MK50.431612
1 MAY (MAY) en MZN
MT1.86588
1 MAY (MAY) en NPR
Rs4.12888
1 MAY (MAY) en PYG
204.1956
1 MAY (MAY) en RWF
Fr42.2524
1 MAY (MAY) en SBD
$0.240316
1 MAY (MAY) en SCR
0.415808
1 MAY (MAY) en SRD
$1.120404
1 MAY (MAY) en SVC
$0.254332
1 MAY (MAY) en SZL
L0.50078
1 MAY (MAY) en TMT
m0.1022
1 MAY (MAY) en TND
د.ت0.0855852
1 MAY (MAY) en TTD
$0.197392
1 MAY (MAY) en UGX
Sh99.6304
1 MAY (MAY) en XAF
Fr16.4688
1 MAY (MAY) en XCD
$0.07884
1 MAY (MAY) en XOF
Fr16.4688
1 MAY (MAY) en XPF
Fr2.9784
1 MAY (MAY) en BWP
P0.412596
1 MAY (MAY) en BZD
$0.0584
1 MAY (MAY) en CVE
$2.76962
1 MAY (MAY) en DJF
Fr5.1684
1 MAY (MAY) en DOP
$1.832884
1 MAY (MAY) en DZD
د.ج3.800088
1 MAY (MAY) en FJD
$0.066284
1 MAY (MAY) en GNF
Fr251.704
1 MAY (MAY) en GTQ
Q0.222504
1 MAY (MAY) en GYD
$6.081776
1 MAY (MAY) en ISK
kr3.5332

MAY Recurso

Para conocer MAY más a fondo, considera explorar recursos adicionales como el libro blanco, el sitio web oficial y otras publicaciones:

Libro blanco
Sitio Web Oficial MAY
Explorador de bloques

Usuarios También Preguntan: Otras Preguntas Sobre MAY

¿Cuánto vale MAY (MAY) hoy?
El precio en vivo de MAY en USD es de 0.0292 USD, actualizado en tiempo real con los últimos datos del mercado.
¿Cuál es el precio actual de MAY en USD?
El precio actual de MAY en USD es de $ 0.0292. Consulta el Conversor MEXC para obtener conversiones precisas de tokens.
¿Cuál es la capitalización de mercado de MAY?
La capitalización de mercado de MAY es de $ 9.13M USD. Capitalización de mercado = Precio actual × Oferta circulante. Indica el valor de mercado total y el ranking del token.
¿Cuál es el suministro circulante de MAY?
El suministro circulante de MAY es de 312.71M USD.
¿Cuál fue el precio máximo histórico (ATH) de MAY?
MAY alcanzó un precio ATH de 10.157036358034295 USD.
¿Cuál es el precio mínimo histórico (ATL) de MAY?
MAY vio un precio ATL de 0.03701651784767478 USD.
¿Cuál es el volumen de trading de MAY?
El volumen de trading en vivo de 24 horas para MAY es de $ 54.83K USD.
¿MAY subirá más este año?
El precio de MAY podría subir este año dependiendo de las condiciones del mercado y el desarrollo del proyecto. Consulta la predicción del precio de MAY para obtener un análisis más detallado.
Última actualización de la página: 2025-10-11 12:02:08 (UTC+8)

