Precio de Raiinmaker hoy

El precio actual de Raiinmaker (RAIIN) hoy es $ 0.000458, con una variación del 28.16% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de RAIIN a USD es $ 0.000458 por RAIIN.

Raiinmaker actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en --, con un suministro circulante de -- RAIIN. Durante las últimas 24 horas, RAIIN cotiza entre $ 0.000265 (bajo) y $ 0.000504 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en --, mientras que el mínimo histórico fue --.

En el corto plazo, RAIIN experimentó un cambio de -2.77% en la última hora y de -11.42% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 97.50K.

Información del mercado de Raiinmaker (RAIIN)

Cap de mercado ---- -- Volumen (24H) $ 97.50K$ 97.50K $ 97.50K Cap. de mercado totalmente diluida $ 45.80K$ 45.80K $ 45.80K Suministro de Circulación ---- -- Suministro total 100,000,000 100,000,000 100,000,000 Blockchain pública SEIEVM

La capitalización de mercado actual de Raiinmaker es de --, con un volumen de trading en 24 horas de $ 97.50K. El suministro circulante de RAIIN es de --, con un suministro total de 100000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 45.80K.