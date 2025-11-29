Precio de Lunch Protocol hoy

El precio actual de Lunch Protocol (LUNCH) hoy es $ 0.0006414, con una variación del 11.46% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de LUNCH a USD es $ 0.0006414 por LUNCH.

Lunch Protocol actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en --, con un suministro circulante de -- LUNCH. Durante las últimas 24 horas, LUNCH cotiza entre $ 0.00044 (bajo) y $ 0.0013095 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en --, mientras que el mínimo histórico fue --.

En el corto plazo, LUNCH experimentó un cambio de +0.12% en la última hora y de +38.92% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 20.15K.

Información del mercado de Lunch Protocol (LUNCH)

Cap de mercado ---- -- Volumen (24H) $ 20.15K$ 20.15K $ 20.15K Cap. de mercado totalmente diluida $ 641.40K$ 641.40K $ 641.40K Suministro de Circulación ---- -- Suministro total 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Blockchain pública SUI

La capitalización de mercado actual de Lunch Protocol es de --, con un volumen de trading en 24 horas de $ 20.15K. El suministro circulante de LUNCH es de --, con un suministro total de 1000000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 641.40K.