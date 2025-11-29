Precio de Lemmy The Bat hoy

El precio actual de Lemmy The Bat (LBAI) hoy es $ 0.000004352, con una variación del 1.47% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de LBAI a USD es $ 0.000004352 por LBAI.

Lemmy The Bat actualmente está en el puesto #2644 por capitalización de mercado en $ 300.29K, con un suministro circulante de 69.00B LBAI. Durante las últimas 24 horas, LBAI cotiza entre $ 0.000004329 (bajo) y $ 0.000004472 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.000142961223304784, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.000000069696303443.

En el corto plazo, LBAI experimentó un cambio de 0.00% en la última hora y de +4.01% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 1.17K.

Información del mercado de Lemmy The Bat (LBAI)

Puesto No.2644 Cap de mercado $ 300.29K$ 300.29K $ 300.29K Volumen (24H) $ 1.17K$ 1.17K $ 1.17K Cap. de mercado totalmente diluida $ 300.29K$ 300.29K $ 300.29K Suministro de Circulación 69.00B 69.00B 69.00B Suministro máx. 69,000,000,000 69,000,000,000 69,000,000,000 Suministro total 69,000,000,000 69,000,000,000 69,000,000,000 Tasa de circulación 100.00% Blockchain pública ETH

