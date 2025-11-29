Precio de KaratDAO hoy

El precio actual de KaratDAO (KARAT) hoy es $ 0.0005639, con una variación del 0.07% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de KARAT a USD es $ 0.0005639 por KARAT.

KaratDAO actualmente está en el puesto #2946 por capitalización de mercado en $ 144.10K, con un suministro circulante de 255.54M KARAT. Durante las últimas 24 horas, KARAT cotiza entre $ 0.0005633 (bajo) y $ 0.0005649 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.05802041506845649, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.000463150077110209.

En el corto plazo, KARAT experimentó un cambio de -0.06% en la última hora y de +3.24% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 58.84K.

Información del mercado de KaratDAO (KARAT)

Puesto No.2946 Cap de mercado $ 144.10K$ 144.10K $ 144.10K Volumen (24H) $ 58.84K$ 58.84K $ 58.84K Cap. de mercado totalmente diluida $ 1.13M$ 1.13M $ 1.13M Suministro de Circulación 255.54M 255.54M 255.54M Suministro máx. 2,000,000,000 2,000,000,000 2,000,000,000 Suministro total 1,997,249,433 1,997,249,433 1,997,249,433 Tasa de circulación 12.77% Blockchain pública ZKSYNCERA

La capitalización de mercado actual de KaratDAO es de $ 144.10K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 58.84K. El suministro circulante de KARAT es de 255.54M, con un suministro total de 1997249433. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 1.13M.