Precio de JUDO SHIBA hoy

El precio actual de JUDO SHIBA (JSB) hoy es $ 0.000000605, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de JSB a USD es $ 0.000000605 por JSB.

JUDO SHIBA actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en --, con un suministro circulante de -- JSB. Durante las últimas 24 horas, JSB cotiza entre $ 0.00000053 (bajo) y $ 0.000000761 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en --, mientras que el mínimo histórico fue --.

En el corto plazo, JSB experimentó un cambio de -0.33% en la última hora y de +6.14% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 14.97K.

Información del mercado de JUDO SHIBA (JSB)

Cap de mercado ---- -- Volumen (24H) $ 14.97K$ 14.97K $ 14.97K Cap. de mercado totalmente diluida $ 6.05K$ 6.05K $ 6.05K Suministro de Circulación ---- -- Suministro total 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Blockchain pública BSC

La capitalización de mercado actual de JUDO SHIBA es de --, con un volumen de trading en 24 horas de $ 14.97K. El suministro circulante de JSB es de --, con un suministro total de 10000000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 6.05K.