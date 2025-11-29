Precio de IXFI hoy

El precio actual de IXFI (IXFI) hoy es $ 0.00707, con una variación del 28.31% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de IXFI a USD es $ 0.00707 por IXFI.

IXFI actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en --, con un suministro circulante de -- IXFI. Durante las últimas 24 horas, IXFI cotiza entre $ 0.005 (bajo) y $ 0.008 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en --, mientras que el mínimo histórico fue --.

En el corto plazo, IXFI experimentó un cambio de -1.40% en la última hora y de +40.55% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 97.78K.

Información del mercado de IXFI (IXFI)

Cap de mercado ---- -- Volumen (24H) $ 97.78K$ 97.78K $ 97.78K Cap. de mercado totalmente diluida $ 35.35M$ 35.35M $ 35.35M Suministro de Circulación ---- -- Suministro total 5,000,000,000 5,000,000,000 5,000,000,000 Blockchain pública ETH

La capitalización de mercado actual de IXFI es de --, con un volumen de trading en 24 horas de $ 97.78K. El suministro circulante de IXFI es de --, con un suministro total de 5000000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 35.35M.