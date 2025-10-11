Qué es WorldAssets (INC)

La plataforma WORLDASSETS (Protocolo WAT) es un innovador servicio financiero para la tokenización de activos del mundo real (RWA). A través del Protocolo WAT, la plataforma integra activos físicos on-chain, un modelo de doble token (token de propiedad del activo + token de rendimiento del activo), RWAFi (RWA + DeFi), liquidez AMM, comité de activos POS-DAO, cumplimiento de activos y un mecanismo completo de salida de tokenización para lograr la verdadera implementación de RWA.

WorldAssets está disponible en MEXC



Además, puedes:

- Consultar la disponibilidad de staking de INC para descubrir cómo obtener recompensas por tus activos.

- Leer reseñas y análisis sobre WorldAssets en nuestro blog para mantenerte al tanto de las últimas tendencias del mercado y el análisis de los expertos.

Nuestros recursos integrales están diseñados para que tu experiencia de compra de WorldAssets sea fluida e informada, asegurando que tengas todas las herramientas y conocimientos necesarios para invertir con confianza.

Predicción del precio de WorldAssets (USD)

¿Cuánto valdrá WorldAssets (INC) en USD mañana, la semana que viene o el mes que viene? ¿Cuál podría ser el valor de tus activos WorldAssets (INC) en 2025, 2026, 2027, 2028, o incluso dentro de 10 o 20 años? Utiliza nuestra herramienta de predicción de precios para explorar las previsiones a corto y largo plazo sobre WorldAssets.

Tokenómica de WorldAssets (INC)

Entender la tokenómica de WorldAssets (INC) puede proporcionar una visión más profunda sobre su valor a largo plazo y su potencial de crecimiento. Desde cómo se distribuyen los tokens hasta cómo se gestiona el suministro, la tokenómica revela la estructura central de la economía de un proyecto. ¡Conoce ahora la tokenómica extensa de INC!

Cómo comprar WorldAssets (INC)

¿Buscas cómo comprar WorldAssets? ¡El proceso es sencillo y sin complicaciones! Puedes adquirir WorldAssets en MEXC siguiendo nuestra guía paso a paso sobre cómo comprar. Te ofrecemos instrucciones detalladas y tutoriales en video que te mostrarán cómo registrarte en MEXC y utilizar las diversas opciones de pago disponibles.

INC a monedas locales

WorldAssets Recurso

Para conocer WorldAssets más a fondo, considera explorar recursos adicionales como el libro blanco, el sitio web oficial y otras publicaciones:

Usuarios También Preguntan: Otras Preguntas Sobre WorldAssets ¿Cuánto vale WorldAssets (INC) hoy? El precio en vivo de INC en USD es de 0.647 USD , actualizado en tiempo real con los últimos datos del mercado. ¿Cuál es el precio actual de INC en USD? $ 0.647 . Consulta el El precio actual de INC en USD es de. Consulta el Conversor MEXC para obtener conversiones precisas de tokens. ¿Cuál es la capitalización de mercado de WorldAssets? La capitalización de mercado de INC es de -- USD . Capitalización de mercado = Precio actual × Oferta circulante. Indica el valor de mercado total y el ranking del token. ¿Cuál es el suministro circulante de INC? El suministro circulante de INC es de -- USD . ¿Cuál fue el precio máximo histórico (ATH) de INC? INC alcanzó un precio ATH de -- USD . ¿Cuál es el precio mínimo histórico (ATL) de INC? INC vio un precio ATL de -- USD . ¿Cuál es el volumen de trading de INC? El volumen de trading en vivo de 24 horas para INC es de $ 25.86K USD . ¿INC subirá más este año? El precio de INC podría subir este año dependiendo de las condiciones del mercado y el desarrollo del proyecto. Consulta la predicción del precio de INC para obtener un análisis más detallado.

Actualizaciones importantes de la industria para WorldAssets (INC)

