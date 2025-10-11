El precio en vivo de WorldAssets hoy es de 0.647 USD. Sigue las actualizaciones de precio en tiempo real, los gráficos en vivo, la capitalización de mercado, el volumen de 24 horas y más datos de INC en USD. Explora fácilmente la tendencia del precio de INC en MEXC ahora.El precio en vivo de WorldAssets hoy es de 0.647 USD. Sigue las actualizaciones de precio en tiempo real, los gráficos en vivo, la capitalización de mercado, el volumen de 24 horas y más datos de INC en USD. Explora fácilmente la tendencia del precio de INC en MEXC ahora.

Precio de WorldAssets(INC)

Precio en vivo de 1 INC en USD:

$0.647
-12.97%1D
USD
Gráfico de precios en vivo de WorldAssets (INC)
Última actualización de la página: 2025-10-11 13:09:20 (UTC+8)

Información del precio (USD) de WorldAssets (INC)

Rango de precios en 24 horas:
$ 0.505
24H Mín
$ 0.8169
24H Máx

$ 0.505
$ 0.8169
--
--
-2.24%

-12.97%

-14.74%

-14.74%

El precio en tiempo real de WorldAssets (INC) es de $ 0.647. Durante las últimas 24 horas, INC se ha operado entre un mínimo de $ 0.505 y un máximo de $ 0.8169, lo que muestra una volatilidad activa en el mercado. El precio máximo histórico de INC es de --, mientras que su precio mínimo histórico es de --.

En términos de rendimiento a corto plazo, INC ha cambiado en un -2.24% en la última hora, -12.97% en 24 horas y -14.74% en los últimos 7 días. Esta información te ofrece un resumen rápido de las últimas tendencias de precio y la dinámica del mercado de dicho token en MEXC.

Información del mercado de WorldAssets (INC)

--
$ 25.86K
$ 194.10M
--
300,000,000
ETH

La capitalización de mercado actual de WorldAssets es de --, con un volumen de trading en 24 horas de $ 25.86K. El suministro circulante de INC es de --, con un suministro total de 300000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 194.10M.

Historial de precios de WorldAssets (INC) en USD

Siga los cambios de precios de WorldAssets para hoy, 30 días, 60 días y 90 días:

PeríodoCambio (USD)Cambio (%)
Hoy$ -0.096422-12.97%
30 Días$ +0.547+547.00%
60 Días$ +0.547+547.00%
90 Días$ +0.547+547.00%
Cambio de precio de WorldAssets hoy

Hoy, INC registró un cambio de $ -0.096422 (-12.97%), reflejando su última actividad en el mercado.

Cambio de precio de WorldAssets en 30 días

En los últimos 30 días, el precio cambió $ +0.547 (+547.00%), mostrando el rendimiento a corto plazo del token.

Cambio de precio de WorldAssets en 60 días

Ampliando la vista a 60 días, INC experimentó un cambio de $ +0.547 (+547.00%), proporcionando una perspectiva más amplia sobre su rendimiento.

Cambio de precio de WorldAssets en 90 días

Al observar la tendencia de 90 días, el precio se movió $ +0.547 (+547.00%), ofreciendo una visión de la trayectoria a largo plazo del token.

¿Quieres desbloquear el historial de precios de todos los tiempos y los movimientos del precio de WorldAssets (INC)?

Consulta la página Historial de precios de WorldAssets ahora.

Qué es WorldAssets (INC)

La plataforma WORLDASSETS (Protocolo WAT) es un innovador servicio financiero para la tokenización de activos del mundo real (RWA). A través del Protocolo WAT, la plataforma integra activos físicos on-chain, un modelo de doble token (token de propiedad del activo + token de rendimiento del activo), RWAFi (RWA + DeFi), liquidez AMM, comité de activos POS-DAO, cumplimiento de activos y un mecanismo completo de salida de tokenización para lograr la verdadera implementación de RWA.

WorldAssets está disponible en MEXC, lo que te ofrece la comodidad de comprar, mantener, transferir y hacer staking del token directamente en nuestra plataforma. Ya seas un inversionista experimentado o un principiante en el mundo de las criptomonedas, MEXC te brinda una interfaz amigable y una variedad de herramientas para gestionar tus inversiones en WorldAssets de manera efectiva. Para obtener información más detallada sobre este token, te invitamos a visitar nuestra página de introducción a activos digitales.

Además, puedes:
- Consultar la disponibilidad de staking de INC para descubrir cómo obtener recompensas por tus activos.
- Leer reseñas y análisis sobre WorldAssets en nuestro blog para mantenerte al tanto de las últimas tendencias del mercado y el análisis de los expertos.

Nuestros recursos integrales están diseñados para que tu experiencia de compra de WorldAssets sea fluida e informada, asegurando que tengas todas las herramientas y conocimientos necesarios para invertir con confianza.

Predicción del precio de WorldAssets (USD)

¿Cuánto valdrá WorldAssets (INC) en USD mañana, la semana que viene o el mes que viene? ¿Cuál podría ser el valor de tus activos WorldAssets (INC) en 2025, 2026, 2027, 2028, o incluso dentro de 10 o 20 años? Utiliza nuestra herramienta de predicción de precios para explorar las previsiones a corto y largo plazo sobre WorldAssets.

¡Consulta la predicción del precio de WorldAssets ahora!

Tokenómica de WorldAssets (INC)

Entender la tokenómica de WorldAssets (INC) puede proporcionar una visión más profunda sobre su valor a largo plazo y su potencial de crecimiento. Desde cómo se distribuyen los tokens hasta cómo se gestiona el suministro, la tokenómica revela la estructura central de la economía de un proyecto. ¡Conoce ahora la tokenómica extensa de INC!

Cómo comprar WorldAssets (INC)

¿Buscas cómo comprar WorldAssets? ¡El proceso es sencillo y sin complicaciones! Puedes adquirir WorldAssets en MEXC siguiendo nuestra guía paso a paso sobre cómo comprar. Te ofrecemos instrucciones detalladas y tutoriales en video que te mostrarán cómo registrarte en MEXC y utilizar las diversas opciones de pago disponibles.

INC a monedas locales

1 WorldAssets (INC) en VND
17,025.805
1 WorldAssets (INC) en AUD
A$0.99638
1 WorldAssets (INC) en GBP
0.47878
1 WorldAssets (INC) en EUR
0.55642
1 WorldAssets (INC) en USD
$0.647
1 WorldAssets (INC) en MYR
RM2.73034
1 WorldAssets (INC) en TRY
27.07048
1 WorldAssets (INC) en JPY
¥97.697
1 WorldAssets (INC) en ARS
ARS$915.12974
1 WorldAssets (INC) en RUB
52.57522
1 WorldAssets (INC) en INR
57.42125
1 WorldAssets (INC) en IDR
Rp10,783.32902
1 WorldAssets (INC) en KRW
924.28479
1 WorldAssets (INC) en PHP
37.73304
1 WorldAssets (INC) en EGP
￡E.30.77132
1 WorldAssets (INC) en BRL
R$3.56497
1 WorldAssets (INC) en CAD
C$0.9058
1 WorldAssets (INC) en BDT
78.44228
1 WorldAssets (INC) en NGN
945.90106
1 WorldAssets (INC) en COP
$2,507.74612
1 WorldAssets (INC) en ZAR
R.11.3225
1 WorldAssets (INC) en UAH
26.81815
1 WorldAssets (INC) en TZS
T.Sh.1,585.78406
1 WorldAssets (INC) en VES
Bs122.283
1 WorldAssets (INC) en CLP
$617.885
1 WorldAssets (INC) en PKR
Rs182.40224
1 WorldAssets (INC) en KZT
346.7273
1 WorldAssets (INC) en THB
฿21.13102
1 WorldAssets (INC) en TWD
NT$19.87584
1 WorldAssets (INC) en AED
د.إ2.37449
1 WorldAssets (INC) en CHF
Fr0.51113
1 WorldAssets (INC) en HKD
HK$5.03366
1 WorldAssets (INC) en AMD
֏246.3776
1 WorldAssets (INC) en MAD
.د.م5.90064
1 WorldAssets (INC) en MXN
$12.02773
1 WorldAssets (INC) en SAR
ريال2.42625
1 WorldAssets (INC) en ETB
Br94.94725
1 WorldAssets (INC) en KES
KSh83.27537
1 WorldAssets (INC) en JOD
د.أ0.458723
1 WorldAssets (INC) en PLN
2.36802
1 WorldAssets (INC) en RON
лв2.83386
1 WorldAssets (INC) en SEK
kr6.15297
1 WorldAssets (INC) en BGN
лв1.08696
1 WorldAssets (INC) en HUF
Ft218.72482
1 WorldAssets (INC) en CZK
13.53524
1 WorldAssets (INC) en KWD
د.ك0.197335
1 WorldAssets (INC) en ILS
2.11569
1 WorldAssets (INC) en BOB
Bs4.45783
1 WorldAssets (INC) en AZN
1.0999
1 WorldAssets (INC) en TJS
SM5.96534
1 WorldAssets (INC) en GEL
1.7469
1 WorldAssets (INC) en AOA
Kz593.03373
1 WorldAssets (INC) en BHD
.د.ب0.242625
1 WorldAssets (INC) en BMD
$0.647
1 WorldAssets (INC) en DKK
kr4.15374
1 WorldAssets (INC) en HNL
L16.91258
1 WorldAssets (INC) en MUR
29.42556
1 WorldAssets (INC) en NAD
$11.10252
1 WorldAssets (INC) en NOK
kr6.54764
1 WorldAssets (INC) en NZD
$1.12578
1 WorldAssets (INC) en PAB
B/.0.647
1 WorldAssets (INC) en PGK
K2.74328
1 WorldAssets (INC) en QAR
ر.ق2.34861
1 WorldAssets (INC) en RSD
дин.65.24995
1 WorldAssets (INC) en UZS
soʻm7,795.17893
1 WorldAssets (INC) en ALL
L53.86275
1 WorldAssets (INC) en ANG
ƒ1.15813
1 WorldAssets (INC) en AWG
ƒ1.15813
1 WorldAssets (INC) en BBD
$1.294
1 WorldAssets (INC) en BAM
KM1.08696
1 WorldAssets (INC) en BIF
Fr1,913.826
1 WorldAssets (INC) en BND
$0.83463
1 WorldAssets (INC) en BSD
$0.647
1 WorldAssets (INC) en JMD
$103.56529
1 WorldAssets (INC) en KHR
2,598.39082
1 WorldAssets (INC) en KMF
Fr274.328
1 WorldAssets (INC) en LAK
14,065.21711
1 WorldAssets (INC) en LKR
Rs194.93463
1 WorldAssets (INC) en MDL
L10.9343
1 WorldAssets (INC) en MGA
Ar2,888.38916
1 WorldAssets (INC) en MOP
P5.15659
1 WorldAssets (INC) en MVR
9.8991
1 WorldAssets (INC) en MWK
MK1,117.44017
1 WorldAssets (INC) en MZN
MT41.3433
1 WorldAssets (INC) en NPR
Rs91.4858
1 WorldAssets (INC) en PYG
4,524.471
1 WorldAssets (INC) en RWF
Fr936.209
1 WorldAssets (INC) en SBD
$5.32481
1 WorldAssets (INC) en SCR
9.21328
1 WorldAssets (INC) en SRD
$24.82539
1 WorldAssets (INC) en SVC
$5.63537
1 WorldAssets (INC) en SZL
L11.09605
1 WorldAssets (INC) en TMT
m2.2645
1 WorldAssets (INC) en TND
د.ت1.896357
1 WorldAssets (INC) en TTD
$4.37372
1 WorldAssets (INC) en UGX
Sh2,207.564
1 WorldAssets (INC) en XAF
Fr364.908
1 WorldAssets (INC) en XCD
$1.7469
1 WorldAssets (INC) en XOF
Fr364.908
1 WorldAssets (INC) en XPF
Fr65.994
1 WorldAssets (INC) en BWP
P9.14211
1 WorldAssets (INC) en BZD
$1.294
1 WorldAssets (INC) en CVE
$61.36795
1 WorldAssets (INC) en DJF
Fr114.519
1 WorldAssets (INC) en DOP
$40.61219
1 WorldAssets (INC) en DZD
د.ج84.20058
1 WorldAssets (INC) en FJD
$1.46869
1 WorldAssets (INC) en GNF
Fr5,577.14
1 WorldAssets (INC) en GTQ
Q4.93014
1 WorldAssets (INC) en GYD
$134.75716
1 WorldAssets (INC) en ISK
kr78.287

Usuarios También Preguntan: Otras Preguntas Sobre WorldAssets

¿Cuánto vale WorldAssets (INC) hoy?
El precio en vivo de INC en USD es de 0.647 USD, actualizado en tiempo real con los últimos datos del mercado.
¿Cuál es el precio actual de INC en USD?
El precio actual de INC en USD es de $ 0.647. Consulta el Conversor MEXC para obtener conversiones precisas de tokens.
¿Cuál es la capitalización de mercado de WorldAssets?
La capitalización de mercado de INC es de -- USD. Capitalización de mercado = Precio actual × Oferta circulante. Indica el valor de mercado total y el ranking del token.
¿Cuál es el suministro circulante de INC?
El suministro circulante de INC es de -- USD.
¿Cuál fue el precio máximo histórico (ATH) de INC?
INC alcanzó un precio ATH de -- USD.
¿Cuál es el precio mínimo histórico (ATL) de INC?
INC vio un precio ATL de -- USD.
¿Cuál es el volumen de trading de INC?
El volumen de trading en vivo de 24 horas para INC es de $ 25.86K USD.
¿INC subirá más este año?
El precio de INC podría subir este año dependiendo de las condiciones del mercado y el desarrollo del proyecto. Consulta la predicción del precio de INC para obtener un análisis más detallado.
Última actualización de la página: 2025-10-11 13:09:20 (UTC+8)

Aviso legal

Los precios de las criptomonedas están sujetos a grandes riesgos de mercado y a la volatilidad de los precios. Debe invertir en proyectos y productos con los que esté familiarizado y en los que entienda los riesgos que conllevan. Debe considerar cuidadosamente su experiencia de inversión, su situación financiera, sus objetivos de inversión y su tolerancia al riesgo y consultar a un asesor financiero independiente antes de realizar cualquier inversión. Este material no debe interpretarse como asesoramiento financiero. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. El valor de su inversión puede bajar o subir, y es posible que no recupere el importe invertido. Usted es el único responsable de sus decisiones de inversión. MEXC no se hace responsable de las pérdidas que pueda sufrir. Para más información, consulte nuestras Condiciones de Uso y la Advertencia de Riesgo. Por favor, tenga también en cuenta que los datos relativos a la criptodivisa mencionada que se presentan aquí (como su precio actual en vivo) se basan en fuentes de terceros. Se le presentan "tal cual" y solo con fines informativos, sin representación ni garantía de ningún tipo. Los enlaces proporcionados a sitios de terceros tampoco están bajo el control de MEXC. MEXC no es responsable de la fiabilidad y exactitud de dichos sitios de terceros y de sus contenidos.

