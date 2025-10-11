Tokenómica de WorldAssets (INC)
Información de WorldAssets (INC)
La plataforma WORLDASSETS (Protocolo WAT) es un innovador servicio financiero para la tokenización de activos del mundo real (RWA). A través del Protocolo WAT, la plataforma integra activos físicos on-chain, un modelo de doble token (token de propiedad del activo + token de rendimiento del activo), RWAFi (RWA + DeFi), liquidez AMM, comité de activos POS-DAO, cumplimiento de activos y un mecanismo completo de salida de tokenización para lograr la verdadera implementación de RWA.
Tokenómica de WorldAssets (INC): Métricas clave explicadas y casos de uso
Entender la tokenómica de WorldAssets (INC) es esencial para analizar su valor a largo plazo, sostenibilidad y potencial.
Métricas clave y cómo se calculan:
Suministro total:
El número máximo de tokens INC que se han creado o se crearán jamás.
Suministro circulante:
El número de tokens actualmente disponibles en el mercado y en manos del público.
Suministro máx.:
El límite máximo de tokens INC que pueden existir en total.
FDV (Valoración totalmente diluida):
Calculado como el precio actual × el suministro máximo, lo que da una proyección de la capitalización total del mercado si todos los tokens estuvieran en circulación.
Tasa de inflación:
Refleja la velocidad a la que se introducen nuevos tokens, lo que afecta la escasez y el movimiento del precio a largo plazo.
¿Por qué importan estas métricas para los traders?
Alto suministro circulante = mayor liquidez.
Suministro máximo limitado + baja inflación = potencial de apreciación del precio a largo plazo.
Distribución de tokens transparente = mayor confianza en el proyecto y menor riesgo de control.
Alta FDV con baja capitalización de mercado actual = posibles señales de sobrevaloración.
Ahora que entiendes la tokenómica de INC ¡explora el precio en vivo del token INC!
Cómo comprar INC
¿Interesado en agregar WorldAssets (INC) a tu portafolio? MEXC admite varios métodos para comprar INC, incluidos tarjetas de crédito, transferencias bancarias y operaciones entre pares. Ya seas principiante o profesional, MEXC hace que la compra de criptomonedas sea fácil y segura.
Historial de precios de WorldAssets (INC)
Analizar el historial de precios de INC ayuda a los usuarios a comprender los movimientos pasados del mercado, los niveles clave de soporte/resistencia y los patrones de volatilidad. Ya sea que estés rastreando los máximos históricos o identificando tendencias, los datos históricos son una parte crucial de la predicción de precios y el análisis técnico.
Predicción de precios de INC
¿Quieres saber hacia dónde podría dirigirse INC? Nuestra página de predicción de precios de INC combina el sentimiento del mercado, tendencias históricas e indicadores técnicos para ofrecerte una visión prospectiva.
¿Por qué deberías elegir MEXC?
MEXC es uno de los principales exchanges de criptomonedas del mundo, confiado por millones de usuarios a nivel global. Ya seas principiante o experto, MEXC es tu forma más fácil de acceder a las criptomonedas.
