Precio de Ika hoy

El precio actual de Ika (IKA) hoy es $ 0.009563, con una variación del 4.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de IKA a USD es $ 0.009563 por IKA.

Ika actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en --, con un suministro circulante de -- IKA. Durante las últimas 24 horas, IKA cotiza entre $ 0.009327 (bajo) y $ 0.010069 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en --, mientras que el mínimo histórico fue --.

En el corto plazo, IKA experimentó un cambio de +0.10% en la última hora y de -4.51% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 66.38K.

Información del mercado de Ika (IKA)

Cap de mercado ---- -- Volumen (24H) $ 66.38K$ 66.38K $ 66.38K Cap. de mercado totalmente diluida $ 95.63M$ 95.63M $ 95.63M Suministro de Circulación ---- -- Suministro total 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Blockchain pública SUI

La capitalización de mercado actual de Ika es de --, con un volumen de trading en 24 horas de $ 66.38K. El suministro circulante de IKA es de --, con un suministro total de 10000000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 95.63M.