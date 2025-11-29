Precio de HUMP AI hoy

El precio actual de HUMP AI (HUMP) hoy es $ 0.000014, con una variación del 6.66% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de HUMP a USD es $ 0.000014 por HUMP.

HUMP AI actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en --, con un suministro circulante de -- HUMP. Durante las últimas 24 horas, HUMP cotiza entre $ 0.000014 (bajo) y $ 0.000018 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en --, mientras que el mínimo histórico fue --.

En el corto plazo, HUMP experimentó un cambio de 0.00% en la última hora y de -33.34% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 263.58.

Información del mercado de HUMP AI (HUMP)

Cap de mercado ---- -- Volumen (24H) $ 263.58$ 263.58 $ 263.58 Cap. de mercado totalmente diluida $ 70.00K$ 70.00K $ 70.00K Suministro de Circulación ---- -- Suministro total 5,000,000,000 5,000,000,000 5,000,000,000 Blockchain pública BSC

La capitalización de mercado actual de HUMP AI es de --, con un volumen de trading en 24 horas de $ 263.58. El suministro circulante de HUMP es de --, con un suministro total de 5000000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 70.00K.