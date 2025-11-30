Tokenómica de HUMP AI (HUMP)
Tokenómica y análisis de precio de HUMP AI (HUMP)
HUMP AI es un ecosistema GameFi mejorado con IA, creado en torno a un personaje icónico: Humpty Dumpty. Diseñada para la próxima generación de usuarios nativos de Telegram, la plataforma utiliza agentes de IA inteligentes para validar la jugabilidad, adaptar la dificultad y recompensar la participación de los usuarios. Sin necesidad de descargas ni billeteras para comenzar, los usuarios interactúan a través de una miniapp interactiva de Telegram, completando misiones, ganando tokens y ascendiendo en las clasificaciones en tiempo real.
Tokenómica de HUMP AI (HUMP): Métricas clave explicadas y casos de uso
Entender la tokenómica de HUMP AI (HUMP) es esencial para analizar su valor a largo plazo, sostenibilidad y potencial.
Métricas clave y cómo se calculan:
Suministro total:
El número máximo de tokens HUMP que se han creado o se crearán jamás.
Suministro circulante:
El número de tokens actualmente disponibles en el mercado y en manos del público.
Suministro máx.:
El límite máximo de tokens HUMP que pueden existir en total.
FDV (Valoración totalmente diluida):
Calculado como el precio actual × el suministro máximo, lo que da una proyección de la capitalización total del mercado si todos los tokens estuvieran en circulación.
Tasa de inflación:
Refleja la velocidad a la que se introducen nuevos tokens, lo que afecta la escasez y el movimiento del precio a largo plazo.
¿Por qué importan estas métricas para los traders?
Alto suministro circulante = mayor liquidez.
Suministro máximo limitado + baja inflación = potencial de apreciación del precio a largo plazo.
Distribución de tokens transparente = mayor confianza en el proyecto y menor riesgo de control.
Alta FDV con baja capitalización de mercado actual = posibles señales de sobrevaloración.
Cómo comprar HUMP
¿Interesado en agregar HUMP AI (HUMP) a tu portafolio? MEXC admite varios métodos para comprar HUMP, incluidos tarjetas de crédito, transferencias bancarias y operaciones entre pares. Ya seas principiante o profesional, MEXC hace que la compra de criptomonedas sea fácil y segura.
Historial de precios de HUMP AI (HUMP)
Analizar el historial de precios de HUMP ayuda a los usuarios a comprender los movimientos pasados del mercado, los niveles clave de soporte/resistencia y los patrones de volatilidad. Ya sea que estés rastreando los máximos históricos o identificando tendencias, los datos históricos son una parte crucial de la predicción de precios y el análisis técnico.
Predicción de precios de HUMP
¿Quieres saber hacia dónde podría dirigirse HUMP? Nuestra página de predicción de precios de HUMP combina el sentimiento del mercado, tendencias históricas e indicadores técnicos para ofrecerte una visión prospectiva.
¿Por qué deberías elegir MEXC?
MEXC es uno de los principales exchanges de criptomonedas del mundo, confiado por millones de usuarios a nivel global. Ya seas principiante o experto, MEXC es tu forma más fácil de acceder a las criptomonedas.
Aviso legal
Los datos de la tokenómica en esta página provienen de fuentes externas. MEXC no garantiza su exactitud. Realiza una investigación exhaustiva antes de invertir.
Lee y comprende el Acuerdo de Usuario y la Política de Privacidad
