Tokenómica de Hemi (HEMI)

Tokenómica de Hemi (HEMI)

Descubre información clave sobre Hemi (HEMI), incluyendo su suministro de tokens, modelo de distribución y datos de mercado en tiempo real.
Última actualización de la página: 2025-11-30 11:32:17 (UTC+8)
USD

Tokenómica y análisis de precio de Hemi (HEMI)

Explora los datos clave de la tokenómica y el precio de Hemi (HEMI), incluyendo la capitalización de mercado, detalles de suministro, FDV e historial de precios. Comprende el valor actual del token y su posición en el mercado de un vistazo.

Cap. de mercado:
$ 16.43M
$ 16.43M$ 16.43M
Suministro total:
$ 10.00B
$ 10.00B$ 10.00B
Suministro circulante:
$ 977.50M
$ 977.50M$ 977.50M
FDV (Valoración totalmente diluida):
$ 168.10M
$ 168.10M$ 168.10M
Máximo histórico:
$ 0.19469
$ 0.19469$ 0.19469
Mínimo histórico:
$ 0.015350458365510373
$ 0.015350458365510373$ 0.015350458365510373
Precio actual:
$ 0.01681
$ 0.01681$ 0.01681

Información de Hemi (HEMI)

Impulsada por Bitcoin y Ethereum, Hemi es una red modular que ofrece escalabilidad, seguridad e interoperabilidad superiores. Mientras que otros proyectos abordan Bitcoin y Ethereum como silos de ecosistemas, limitando el potencial de ambos, Hemi los considera componentes de una única superred. Esto abre nuevos niveles de programabilidad, portabilidad y potencial para Bitcoin DeFi y mucho más. Hemi fue cofundada por Jeff Garzik (exdesarrollador principal de Bitcoin) y Max Sanchez (inventor del protocolo de consenso Proof-of-Proof), y cuenta con un equipo de reconocidos ingenieros de blockchain, socios estratégicos e inversores.

Sitio web oficial:
https://hemi.xyz
Whitepaper:
https://hemi.xyz/whitepaper
Explorador de bloques:
https://etherscan.io/token/0xeb964a1a6fab73b8c72a0d15c7337fa4804f484d

Tokenómica de Hemi (HEMI): Métricas clave explicadas y casos de uso

Entender la tokenómica de Hemi (HEMI) es esencial para analizar su valor a largo plazo, sostenibilidad y potencial.

Métricas clave y cómo se calculan:

Suministro total:

El número máximo de tokens HEMI que se han creado o se crearán jamás.

Suministro circulante:

El número de tokens actualmente disponibles en el mercado y en manos del público.

Suministro máx.:

El límite máximo de tokens HEMI que pueden existir en total.

FDV (Valoración totalmente diluida):

Calculado como el precio actual × el suministro máximo, lo que da una proyección de la capitalización total del mercado si todos los tokens estuvieran en circulación.

Tasa de inflación:

Refleja la velocidad a la que se introducen nuevos tokens, lo que afecta la escasez y el movimiento del precio a largo plazo.

¿Por qué importan estas métricas para los traders?

Alto suministro circulante = mayor liquidez.

Suministro máximo limitado + baja inflación = potencial de apreciación del precio a largo plazo.

Distribución de tokens transparente = mayor confianza en el proyecto y menor riesgo de control.

Alta FDV con baja capitalización de mercado actual = posibles señales de sobrevaloración.

Ahora que entiendes la tokenómica de HEMI ¡explora el precio en vivo del token HEMI!

Cómo comprar HEMI

¿Interesado en agregar Hemi (HEMI) a tu portafolio? MEXC admite varios métodos para comprar HEMI, incluidos tarjetas de crédito, transferencias bancarias y operaciones entre pares. Ya seas principiante o profesional, MEXC hace que la compra de criptomonedas sea fácil y segura.

Historial de precios de Hemi (HEMI)

Analizar el historial de precios de HEMI ayuda a los usuarios a comprender los movimientos pasados del mercado, los niveles clave de soporte/resistencia y los patrones de volatilidad. Ya sea que estés rastreando los máximos históricos o identificando tendencias, los datos históricos son una parte crucial de la predicción de precios y el análisis técnico.

Predicción de precios de HEMI

¿Quieres saber hacia dónde podría dirigirse HEMI? Nuestra página de predicción de precios de HEMI combina el sentimiento del mercado, tendencias históricas e indicadores técnicos para ofrecerte una visión prospectiva.

¿Por qué deberías elegir MEXC?

MEXC es uno de los principales exchanges de criptomonedas del mundo, confiado por millones de usuarios a nivel global. Ya seas principiante o experto, MEXC es tu forma más fácil de acceder a las criptomonedas.

Más de 4,000 pares de trading en los mercados Spot y Futuros
Los listados de tokens más rápidos entre los CEX
Liquidez #1 en toda la industria
Las tarifas más bajas, respaldadas por atención al cliente 24/7
Transparencia del 100%+ en las reservas de tokens para los fondos de los usuarios
Barras de entrada ultra bajas: compra cripto con solo 1 USDT
mc_how_why_title
Compra cripto con solo 1 USDT: Tu camino más fácil hacia el mundo cripto.

Aviso legal

Los datos de la tokenómica en esta página provienen de fuentes externas. MEXC no garantiza su exactitud. Realiza una investigación exhaustiva antes de invertir.

Lee y comprende el Acuerdo de Usuario y la Política de Privacidad