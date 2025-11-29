Precio de GraphAI hoy

El precio actual de GraphAI (GAI) hoy es $ 0.0709, con una variación del 1.28% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de GAI a USD es $ 0.0709 por GAI.

GraphAI actualmente está en el puesto #3778 por capitalización de mercado en $ 0.00, con un suministro circulante de 0.00 GAI. Durante las últimas 24 horas, GAI cotiza entre $ 0.0626 (bajo) y $ 0.0809 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.8571500421232581, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.000940784235454038.

En el corto plazo, GAI experimentó un cambio de -0.43% en la última hora y de +64.50% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 306.07K.

Información del mercado de GraphAI (GAI)

Puesto No.3778 Cap de mercado $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Volumen (24H) $ 306.07K$ 306.07K $ 306.07K Cap. de mercado totalmente diluida $ 7.09M$ 7.09M $ 7.09M Suministro de Circulación 0.00 0.00 0.00 Suministro máx. 100,000,000 100,000,000 100,000,000 Suministro total 100,000,000 100,000,000 100,000,000 Tasa de circulación 0.00% Blockchain pública BASE

La capitalización de mercado actual de GraphAI es de $ 0.00, con un volumen de trading en 24 horas de $ 306.07K. El suministro circulante de GAI es de 0.00, con un suministro total de 100000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 7.09M.