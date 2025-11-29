Precio de Futu Holdings hoy

El precio actual de Futu Holdings (FUTUON) hoy es $ 170.12, con una variación del 0.20% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de FUTUON a USD es $ 170.12 por FUTUON.

Futu Holdings actualmente está en el puesto #2022 por capitalización de mercado en $ 1.15M, con un suministro circulante de 6.77K FUTUON. Durante las últimas 24 horas, FUTUON cotiza entre $ 169.11 (bajo) y $ 170.23 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 201.65506655431702, mientras que el mínimo histórico fue $ 150.44906962587248.

En el corto plazo, FUTUON experimentó un cambio de +0.26% en la última hora y de +4.93% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 65.53K.

Información del mercado de Futu Holdings (FUTUON)

Puesto No.2022 Cap de mercado $ 1.15M$ 1.15M $ 1.15M Volumen (24H) $ 65.53K$ 65.53K $ 65.53K Cap. de mercado totalmente diluida $ 1.15M$ 1.15M $ 1.15M Suministro de Circulación 6.77K 6.77K 6.77K Suministro total 6,765.41601486 6,765.41601486 6,765.41601486 Blockchain pública ETH

La capitalización de mercado actual de Futu Holdings es de $ 1.15M, con un volumen de trading en 24 horas de $ 65.53K. El suministro circulante de FUTUON es de 6.77K, con un suministro total de 6765.41601486. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 1.15M.