Precio de FreeStyle Classic hoy

El precio actual de FreeStyle Classic (FST) hoy es $ 0.04926, con una variación del 0.48% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de FST a USD es $ 0.04926 por FST.

FreeStyle Classic actualmente está en el puesto #1417 por capitalización de mercado en $ 4.19M, con un suministro circulante de 85.15M FST. Durante las últimas 24 horas, FST cotiza entre $ 0.04863 (bajo) y $ 0.04989 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.16619478956911515, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.025653004858575232.

En el corto plazo, FST experimentó un cambio de -0.83% en la última hora y de +1.73% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 51.94K.

Información del mercado de FreeStyle Classic (FST)

Puesto No.1417 Cap de mercado $ 4.19M$ 4.19M $ 4.19M Volumen (24H) $ 51.94K$ 51.94K $ 51.94K Cap. de mercado totalmente diluida $ 49.26M$ 49.26M $ 49.26M Suministro de Circulación 85.15M 85.15M 85.15M Suministro máx. 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Suministro total 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Tasa de circulación 8.51% Blockchain pública BSC

La capitalización de mercado actual de FreeStyle Classic es de $ 4.19M, con un volumen de trading en 24 horas de $ 51.94K. El suministro circulante de FST es de 85.15M, con un suministro total de 1000000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 49.26M.