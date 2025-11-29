Precio de Flux AI hoy

El precio actual de Flux AI (FLUXAI) hoy es $ 0.0000131, con una variación del 3.96% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de FLUXAI a USD es $ 0.0000131 por FLUXAI.

Flux AI actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en --, con un suministro circulante de -- FLUXAI. Durante las últimas 24 horas, FLUXAI cotiza entre $ 0.0000117 (bajo) y $ 0.0000141 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en --, mientras que el mínimo histórico fue --.

En el corto plazo, FLUXAI experimentó un cambio de 0.00% en la última hora y de -19.64% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 1.04K.

Información del mercado de Flux AI (FLUXAI)

Cap de mercado ---- -- Volumen (24H) $ 1.04K$ 1.04K $ 1.04K Cap. de mercado totalmente diluida $ 13.10K$ 13.10K $ 13.10K Suministro de Circulación ---- -- Suministro total 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Blockchain pública BASE

La capitalización de mercado actual de Flux AI es de --, con un volumen de trading en 24 horas de $ 1.04K. El suministro circulante de FLUXAI es de --, con un suministro total de 1000000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 13.10K.