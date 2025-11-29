ExchangeDEX+
El precio actual de Flux AI hoy es 0.0000131 USD. La capitalización de mercado de FLUXAI es -- USD. ¡Sigue en tiempo real las actualizaciones de precios de FLUXAI a USD, gráficos en vivo, capitalización de mercado, volumen en las últimas 24 horas, y mucho más!

Precio en vivo de 1 FLUXAI en USD:

Gráfico de precios en vivo de Flux AI (FLUXAI)
Última actualización de la página: 2025-11-29 20:04:26 (UTC+8)

Precio de Flux AI hoy

El precio actual de Flux AI (FLUXAI) hoy es $ 0.0000131, con una variación del 3.96% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de FLUXAI a USD es $ 0.0000131 por FLUXAI.

Flux AI actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en --, con un suministro circulante de -- FLUXAI. Durante las últimas 24 horas, FLUXAI cotiza entre $ 0.0000117 (bajo) y $ 0.0000141 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en --, mientras que el mínimo histórico fue --.

En el corto plazo, FLUXAI experimentó un cambio de 0.00% en la última hora y de -19.64% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 1.04K.

Información del mercado de Flux AI (FLUXAI)

$ 1.04K
$ 1.04K$ 1.04K

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

BASE

La capitalización de mercado actual de Flux AI es de --, con un volumen de trading en 24 horas de $ 1.04K. El suministro circulante de FLUXAI es de --, con un suministro total de 1000000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 13.10K.

Historial de precios de Flux AI USD

Rango de precios en 24 horas:
Historial de precios de Flux AI (FLUXAI) en USD

Siga los cambios de precios de Flux AI para hoy, 30 días, 60 días y 90 días:

PeríodoCambio (USD)Cambio (%)
Hoy$ +0.000000499+3.96%
30 Días$ -0.0002122-94.19%
60 Días$ -0.0029049-99.56%
90 Días$ -0.0009869-98.69%
Cambio de precio de Flux AI hoy

Hoy, FLUXAI registró un cambio de $ +0.000000499 (+3.96%), reflejando su última actividad en el mercado.

Cambio de precio de Flux AI en 30 días

En los últimos 30 días, el precio cambió $ -0.0002122 (-94.19%), mostrando el rendimiento a corto plazo del token.

Cambio de precio de Flux AI en 60 días

Ampliando la vista a 60 días, FLUXAI experimentó un cambio de $ -0.0029049 (-99.56%), proporcionando una perspectiva más amplia sobre su rendimiento.

Cambio de precio de Flux AI en 90 días

Al observar la tendencia de 90 días, el precio se movió $ -0.0009869 (-98.69%), ofreciendo una visión de la trayectoria a largo plazo del token.

¿Quieres desbloquear el historial de precios de todos los tiempos y los movimientos del precio de Flux AI (FLUXAI)?

Consulta la página Historial de precios de Flux AI ahora.

Análisis de IA sobre Flux AI

Información basada en IA que analiza los últimos movimientos del precio de Flux AI, las tendencias del volumen de trading y los indicadores de sentimiento del mercado, que brindan actualizaciones en tiempo real para identificar oportunidades de trading y respaldar la toma de decisiones informadas.

¿Qué factores influyen en los precios de Flux AI?

Varios factores clave influyen en los precios del token Flux AI (FLUXAI):

Sentimiento del mercado: Las tendencias generales del mercado de criptomonedas y la confianza de los inversores afectan directamente la valoración de FLUXAI.

Adopción y utilidad: Los casos de uso real, las asociaciones y la integración en plataformas impulsan la demanda.

Desarrollo tecnológico: Las actualizaciones, mejoras y nuevas funciones afectan la percepción de los inversores.

Dinámica de la oferta: La circulación de tokens, los mecanismos de staking y los eventos de quema influyen en la escasez.

Competencia: El desempeño en comparación con otras criptomonedas centradas en la IA afecta su posicionamiento.

Entorno regulatorio: Las políticas gubernamentales sobre la IA y las criptomonedas impactan la confianza del mercado.

Volumen de trading: Los niveles de liquidez y las listas en exchanges afectan la estabilidad y accesibilidad de los precios.

Predicción de precios para Flux AI

Predicción del precio de Flux AI (FLUXAI) para 2030 (en 5 años)
De acuerdo con el módulo de predicción de precios mostrado arriba, el precio objetivo de FLUXAI en 2030 es de $ --, con un 0.00% de tasa de crecimiento.
Predicción del precio de Flux AI (FLUXAI) para 2040 (en 15 años)

Para 2040, el precio de Flux AI podría ver un crecimiento del 0.00%. Podría alcanzar un precio de trading de $ --.

Aviso legal

Los precios de las criptomonedas están sujetos a grandes riesgos de mercado y a la volatilidad de los precios. Debe invertir en proyectos y productos con los que esté familiarizado y en los que entienda los riesgos que conllevan. Debe considerar cuidadosamente su experiencia de inversión, su situación financiera, sus objetivos de inversión y su tolerancia al riesgo y consultar a un asesor financiero independiente antes de realizar cualquier inversión. Este material no debe interpretarse como asesoramiento financiero. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. El valor de su inversión puede bajar o subir, y es posible que no recupere el importe invertido. Usted es el único responsable de sus decisiones de inversión. MEXC no se hace responsable de las pérdidas que pueda sufrir. Para más información, consulte nuestras Condiciones de Uso y la Advertencia de Riesgo. Por favor, tenga también en cuenta que los datos relativos a la criptodivisa mencionada que se presentan aquí (como su precio actual en vivo) se basan en fuentes de terceros. Se le presentan "tal cual" y solo con fines informativos, sin representación ni garantía de ningún tipo. Los enlaces proporcionados a sitios de terceros tampoco están bajo el control de MEXC. MEXC no es responsable de la fiabilidad y exactitud de dichos sitios de terceros y de sus contenidos.

