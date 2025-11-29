Precio de FactualAI hoy

El precio actual de FactualAI (FCTAI) hoy es $ 0.00004, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de FCTAI a USD es $ 0.00004 por FCTAI.

FactualAI actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en --, con un suministro circulante de -- FCTAI. Durante las últimas 24 horas, FCTAI cotiza entre $ 0.00004 (bajo) y $ 0.00004 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en --, mientras que el mínimo histórico fue --.

En el corto plazo, FCTAI experimentó un cambio de 0.00% en la última hora y de 0.00% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 0.00.

Información del mercado de FactualAI (FCTAI)

Cap de mercado ---- -- Volumen (24H) $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Cap. de mercado totalmente diluida $ 400.00K$ 400.00K $ 400.00K Suministro de Circulación ---- -- Suministro total 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Blockchain pública BSC

La capitalización de mercado actual de FactualAI es de --, con un volumen de trading en 24 horas de $ 0.00. El suministro circulante de FCTAI es de --, con un suministro total de 10000000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 400.00K.