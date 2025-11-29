Precio de Edwin hoy

El precio actual de Edwin (EDWIN) hoy es $ 0.000697, con una variación del 5.04% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de EDWIN a USD es $ 0.000697 por EDWIN.

Edwin actualmente está en el puesto #2253 por capitalización de mercado en $ 697.00K, con un suministro circulante de 1.00B EDWIN. Durante las últimas 24 horas, EDWIN cotiza entre $ 0.000678 (bajo) y $ 0.000739 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.01385086645919871, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.000137537924593378.

En el corto plazo, EDWIN experimentó un cambio de +0.14% en la última hora y de +6.08% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 52.33K.

Información del mercado de Edwin (EDWIN)

Puesto No.2253 Cap de mercado $ 697.00K$ 697.00K $ 697.00K Volumen (24H) $ 52.33K$ 52.33K $ 52.33K Cap. de mercado totalmente diluida $ 697.00K$ 697.00K $ 697.00K Suministro de Circulación 1.00B 1.00B 1.00B Suministro total 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Blockchain pública SOL

La capitalización de mercado actual de Edwin es de $ 697.00K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 52.33K. El suministro circulante de EDWIN es de 1.00B, con un suministro total de 1000000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 697.00K.