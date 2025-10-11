El precio en vivo de Daystarter hoy es de 0.15693 USD. Sigue las actualizaciones de precio en tiempo real, los gráficos en vivo, la capitalización de mercado, el volumen de 24 horas y más datos de DST en USD. Explora fácilmente la tendencia del precio de DST en MEXC ahora.El precio en vivo de Daystarter hoy es de 0.15693 USD. Sigue las actualizaciones de precio en tiempo real, los gráficos en vivo, la capitalización de mercado, el volumen de 24 horas y más datos de DST en USD. Explora fácilmente la tendencia del precio de DST en MEXC ahora.

Más información de DST

Info. de precios de DST

Whitepaper de DST

Sitio web oficial de DST

Tokenomía de DST

Pronóstico de precios de DST

Historial de DST

Guía de compra de DST

Conversor de moneda fiat a DST

Spot de DST

Premercado

Earn

Airdrop+

Noticias

Blog

Learn

Logo de Daystarter

Precio de Daystarter(DST)

Precio en vivo de 1 DST en USD:

$0.1568
$0.1568$0.1568
-1.00%1D
USD
Gráfico de precios en vivo de Daystarter (DST)
Última actualización de la página: 2025-10-11 11:54:54 (UTC+8)

Información del precio (USD) de Daystarter (DST)

Rango de precios en 24 horas:
$ 0.15644
$ 0.15644$ 0.15644
24H Mín
$ 0.16112
$ 0.16112$ 0.16112
24H Máx

$ 0.15644
$ 0.15644$ 0.15644

$ 0.16112
$ 0.16112$ 0.16112

$ 9.000678643817682
$ 9.000678643817682$ 9.000678643817682

$ 0.000580213942630201
$ 0.000580213942630201$ 0.000580213942630201

+0.03%

-1.00%

+6.53%

+6.53%

El precio en tiempo real de Daystarter (DST) es de $ 0.15693. Durante las últimas 24 horas, DST se ha operado entre un mínimo de $ 0.15644 y un máximo de $ 0.16112, lo que muestra una volatilidad activa en el mercado. El precio máximo histórico de DST es de $ 9.000678643817682, mientras que su precio mínimo histórico es de $ 0.000580213942630201.

En términos de rendimiento a corto plazo, DST ha cambiado en un +0.03% en la última hora, -1.00% en 24 horas y +6.53% en los últimos 7 días. Esta información te ofrece un resumen rápido de las últimas tendencias de precio y la dinámica del mercado de dicho token en MEXC.

Información del mercado de Daystarter (DST)

No.3911

--
----

$ 70.12K
$ 70.12K$ 70.12K

$ 156.93M
$ 156.93M$ 156.93M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

ETH

La capitalización de mercado actual de Daystarter es de --, con un volumen de trading en 24 horas de $ 70.12K. El suministro circulante de DST es de --, con un suministro total de 1000000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 156.93M.

Historial de precios de Daystarter (DST) en USD

Siga los cambios de precios de Daystarter para hoy, 30 días, 60 días y 90 días:

PeríodoCambio (USD)Cambio (%)
Hoy$ -0.0015838-1.00%
30 Días$ +0.02342+17.54%
60 Días$ -0.05379-25.53%
90 Días$ +0.12609+408.85%
Cambio de precio de Daystarter hoy

Hoy, DST registró un cambio de $ -0.0015838 (-1.00%), reflejando su última actividad en el mercado.

Cambio de precio de Daystarter en 30 días

En los últimos 30 días, el precio cambió $ +0.02342 (+17.54%), mostrando el rendimiento a corto plazo del token.

Cambio de precio de Daystarter en 60 días

Ampliando la vista a 60 días, DST experimentó un cambio de $ -0.05379 (-25.53%), proporcionando una perspectiva más amplia sobre su rendimiento.

Cambio de precio de Daystarter en 90 días

Al observar la tendencia de 90 días, el precio se movió $ +0.12609 (+408.85%), ofreciendo una visión de la trayectoria a largo plazo del token.

¿Quieres desbloquear el historial de precios de todos los tiempos y los movimientos del precio de Daystarter (DST)?

Consulta la página Historial de precios de Daystarter ahora.

Qué es Daystarter (DST)

DAYSTARTER es una plataforma de estilo de vida Web3 que convierte las rutinas diarias en una experiencia gamificada y ofrece contenido personalizado basado en la astrología. Diseñada para conectar los hábitos cotidianos con los activos digitales, DAYSTARTER recompensa a los usuarios con puntos por su participación en la app móvil, los cuales pueden convertirse en tokens $DST a través del portal web de DAYSTARTER.

Daystarter está disponible en MEXC, lo que te ofrece la comodidad de comprar, mantener, transferir y hacer staking del token directamente en nuestra plataforma. Ya seas un inversionista experimentado o un principiante en el mundo de las criptomonedas, MEXC te brinda una interfaz amigable y una variedad de herramientas para gestionar tus inversiones en Daystarter de manera efectiva. Para obtener información más detallada sobre este token, te invitamos a visitar nuestra página de introducción a activos digitales.

Además, puedes:
- Consultar la disponibilidad de staking de DST para descubrir cómo obtener recompensas por tus activos.
- Leer reseñas y análisis sobre Daystarter en nuestro blog para mantenerte al tanto de las últimas tendencias del mercado y el análisis de los expertos.

Nuestros recursos integrales están diseñados para que tu experiencia de compra de Daystarter sea fluida e informada, asegurando que tengas todas las herramientas y conocimientos necesarios para invertir con confianza.

Predicción del precio de Daystarter (USD)

¿Cuánto valdrá Daystarter (DST) en USD mañana, la semana que viene o el mes que viene? ¿Cuál podría ser el valor de tus activos Daystarter (DST) en 2025, 2026, 2027, 2028, o incluso dentro de 10 o 20 años? Utiliza nuestra herramienta de predicción de precios para explorar las previsiones a corto y largo plazo sobre Daystarter.

¡Consulta la predicción del precio de Daystarter ahora!

Tokenómica de Daystarter (DST)

Entender la tokenómica de Daystarter (DST) puede proporcionar una visión más profunda sobre su valor a largo plazo y su potencial de crecimiento. Desde cómo se distribuyen los tokens hasta cómo se gestiona el suministro, la tokenómica revela la estructura central de la economía de un proyecto. ¡Conoce ahora la tokenómica extensa de DST!

Cómo comprar Daystarter (DST)

¿Buscas cómo comprar Daystarter? ¡El proceso es sencillo y sin complicaciones! Puedes adquirir Daystarter en MEXC siguiendo nuestra guía paso a paso sobre cómo comprar. Te ofrecemos instrucciones detalladas y tutoriales en video que te mostrarán cómo registrarte en MEXC y utilizar las diversas opciones de pago disponibles.

DST a monedas locales

1 Daystarter (DST) en VND
4,129.61295
1 Daystarter (DST) en AUD
A$0.2416722
1 Daystarter (DST) en GBP
0.1161282
1 Daystarter (DST) en EUR
0.1349598
1 Daystarter (DST) en USD
$0.15693
1 Daystarter (DST) en MYR
RM0.6622446
1 Daystarter (DST) en TRY
6.5659512
1 Daystarter (DST) en JPY
¥23.69643
1 Daystarter (DST) en ARS
ARS$221.9649306
1 Daystarter (DST) en RUB
12.7521318
1 Daystarter (DST) en INR
13.9275375
1 Daystarter (DST) en IDR
Rp2,615.4989538
1 Daystarter (DST) en KRW
224.1854901
1 Daystarter (DST) en PHP
9.1521576
1 Daystarter (DST) en EGP
￡E.7.4635908
1 Daystarter (DST) en BRL
R$0.8646843
1 Daystarter (DST) en CAD
C$0.219702
1 Daystarter (DST) en BDT
19.0261932
1 Daystarter (DST) en NGN
229.4285214
1 Daystarter (DST) en COP
$608.2544028
1 Daystarter (DST) en ZAR
R.2.746275
1 Daystarter (DST) en UAH
6.5047485
1 Daystarter (DST) en TZS
T.Sh.384.6322914
1 Daystarter (DST) en VES
Bs29.65977
1 Daystarter (DST) en CLP
$149.86815
1 Daystarter (DST) en PKR
Rs44.2417056
1 Daystarter (DST) en KZT
84.098787
1 Daystarter (DST) en THB
฿5.1253338
1 Daystarter (DST) en TWD
NT$4.8208896
1 Daystarter (DST) en AED
د.إ0.5759331
1 Daystarter (DST) en CHF
Fr0.1239747
1 Daystarter (DST) en HKD
HK$1.2209154
1 Daystarter (DST) en AMD
֏59.758944
1 Daystarter (DST) en MAD
.د.م1.4312016
1 Daystarter (DST) en MXN
$2.9173287
1 Daystarter (DST) en SAR
ريال0.5884875
1 Daystarter (DST) en ETB
Br23.0294775
1 Daystarter (DST) en KES
KSh20.1984603
1 Daystarter (DST) en JOD
د.أ0.11126337
1 Daystarter (DST) en PLN
0.5743638
1 Daystarter (DST) en RON
лв0.6873534
1 Daystarter (DST) en SEK
kr1.4924043
1 Daystarter (DST) en BGN
лв0.2636424
1 Daystarter (DST) en HUF
Ft53.0517558
1 Daystarter (DST) en CZK
3.2829756
1 Daystarter (DST) en KWD
د.ك0.04786365
1 Daystarter (DST) en ILS
0.5131611
1 Daystarter (DST) en BOB
Bs1.0812477
1 Daystarter (DST) en AZN
0.266781
1 Daystarter (DST) en TJS
SM1.4468946
1 Daystarter (DST) en GEL
0.423711
1 Daystarter (DST) en AOA
Kz143.8404687
1 Daystarter (DST) en BHD
.د.ب0.05884875
1 Daystarter (DST) en BMD
$0.15693
1 Daystarter (DST) en DKK
kr1.0074906
1 Daystarter (DST) en HNL
L4.1021502
1 Daystarter (DST) en MUR
7.1371764
1 Daystarter (DST) en NAD
$2.6929188
1 Daystarter (DST) en NOK
kr1.5881316
1 Daystarter (DST) en NZD
$0.2730582
1 Daystarter (DST) en PAB
B/.0.15693
1 Daystarter (DST) en PGK
K0.6653832
1 Daystarter (DST) en QAR
ر.ق0.5696559
1 Daystarter (DST) en RSD
дин.15.8263905
1 Daystarter (DST) en UZS
soʻm1,890.7224567
1 Daystarter (DST) en ALL
L13.0644225
1 Daystarter (DST) en ANG
ƒ0.2809047
1 Daystarter (DST) en AWG
ƒ0.2809047
1 Daystarter (DST) en BBD
$0.31386
1 Daystarter (DST) en BAM
KM0.2636424
1 Daystarter (DST) en BIF
Fr464.19894
1 Daystarter (DST) en BND
$0.2024397
1 Daystarter (DST) en BSD
$0.15693
1 Daystarter (DST) en JMD
$25.1197851
1 Daystarter (DST) en KHR
630.2402958
1 Daystarter (DST) en KMF
Fr66.53832
1 Daystarter (DST) en LAK
3,411.5216709
1 Daystarter (DST) en LKR
Rs47.2814397
1 Daystarter (DST) en MDL
L2.652117
1 Daystarter (DST) en MGA
Ar700.5794604
1 Daystarter (DST) en MOP
P1.2507321
1 Daystarter (DST) en MVR
2.401029
1 Daystarter (DST) en MWK
MK271.0353723
1 Daystarter (DST) en MZN
MT10.027827
1 Daystarter (DST) en NPR
Rs22.189902
1 Daystarter (DST) en PYG
1,097.41149
1 Daystarter (DST) en RWF
Fr227.07771
1 Daystarter (DST) en SBD
$1.2915339
1 Daystarter (DST) en SCR
2.2346832
1 Daystarter (DST) en SRD
$6.0214041
1 Daystarter (DST) en SVC
$1.3668603
1 Daystarter (DST) en SZL
L2.6913495
1 Daystarter (DST) en TMT
m0.549255
1 Daystarter (DST) en TND
د.ت0.45996183
1 Daystarter (DST) en TTD
$1.0608468
1 Daystarter (DST) en UGX
Sh535.44516
1 Daystarter (DST) en XAF
Fr88.50852
1 Daystarter (DST) en XCD
$0.423711
1 Daystarter (DST) en XOF
Fr88.50852
1 Daystarter (DST) en XPF
Fr16.00686
1 Daystarter (DST) en BWP
P2.2174209
1 Daystarter (DST) en BZD
$0.31386
1 Daystarter (DST) en CVE
$14.8848105
1 Daystarter (DST) en DJF
Fr27.77661
1 Daystarter (DST) en DOP
$9.8504961
1 Daystarter (DST) en DZD
د.ج20.4228702
1 Daystarter (DST) en FJD
$0.3562311
1 Daystarter (DST) en GNF
Fr1,352.7366
1 Daystarter (DST) en GTQ
Q1.1958066
1 Daystarter (DST) en GYD
$32.6853804
1 Daystarter (DST) en ISK
kr18.98853

Daystarter Recurso

Para conocer Daystarter más a fondo, considera explorar recursos adicionales como el libro blanco, el sitio web oficial y otras publicaciones:

Libro blanco
Sitio Web Oficial Daystarter
Explorador de bloques

Usuarios También Preguntan: Otras Preguntas Sobre Daystarter

¿Cuánto vale Daystarter (DST) hoy?
El precio en vivo de DST en USD es de 0.15693 USD, actualizado en tiempo real con los últimos datos del mercado.
¿Cuál es el precio actual de DST en USD?
El precio actual de DST en USD es de $ 0.15693. Consulta el Conversor MEXC para obtener conversiones precisas de tokens.
¿Cuál es la capitalización de mercado de Daystarter?
La capitalización de mercado de DST es de -- USD. Capitalización de mercado = Precio actual × Oferta circulante. Indica el valor de mercado total y el ranking del token.
¿Cuál es el suministro circulante de DST?
El suministro circulante de DST es de -- USD.
¿Cuál fue el precio máximo histórico (ATH) de DST?
DST alcanzó un precio ATH de 9.000678643817682 USD.
¿Cuál es el precio mínimo histórico (ATL) de DST?
DST vio un precio ATL de 0.000580213942630201 USD.
¿Cuál es el volumen de trading de DST?
El volumen de trading en vivo de 24 horas para DST es de $ 70.12K USD.
¿DST subirá más este año?
El precio de DST podría subir este año dependiendo de las condiciones del mercado y el desarrollo del proyecto. Consulta la predicción del precio de DST para obtener un análisis más detallado.
Última actualización de la página: 2025-10-11 11:54:54 (UTC+8)

Actualizaciones importantes de la industria para Daystarter (DST)

Tiempo (UTC+8)TipoInformación
10-10 18:12:00Actualizaciones de la Industria
Los tokens del sector de privacidad continúan en alza, ZEC sube más del 52% en 24 horas
10-09 22:09:00Actualizaciones de la Industria
La exposición a ETF de Bitcoin y derivados aumenta en $7.75 mil millones en una sola semana, el mayor incremento desde 2025
10-09 06:24:00Actualizaciones de la Industria
Los índices bursátiles estadounidenses caen en picado, las acciones cripto bajan en toda la línea, Bitcoin cae por debajo de los $122,000
10-09 00:05:00Actualizaciones de la Industria
Se reanudaron las retiradas de Bitcoin, con una salida neta de 12.344,33 BTC de CEX en las últimas 24 horas
10-08 11:51:08Actualizaciones de la Industria
Los tokens del Ecosistema BSC continúan aumentando, FORM sube más del 20% en 24h
10-08 03:05:00Actualizaciones de la Industria
$364 millones liquidados en todo el mercado en las últimas 24 horas, principalmente posiciones short

Noticias Destacadas

¿Por qué tantas personas siguen perdiendo dinero en un mercado alcista?

October 6, 2025

El Auge de las Redes Bitcoin de Capa 2: Entendiendo la Tecnología que Está Moldeando el Futuro de Bitcoin en 2025

October 6, 2025

Altcoins en 2025: Cuando TOTAL3 Alcance Nuevos Máximos pero Tu Portafolio No se Mueve

October 5, 2025
Ver Más

Aviso legal

Los precios de las criptomonedas están sujetos a grandes riesgos de mercado y a la volatilidad de los precios. Debe invertir en proyectos y productos con los que esté familiarizado y en los que entienda los riesgos que conllevan. Debe considerar cuidadosamente su experiencia de inversión, su situación financiera, sus objetivos de inversión y su tolerancia al riesgo y consultar a un asesor financiero independiente antes de realizar cualquier inversión. Este material no debe interpretarse como asesoramiento financiero. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. El valor de su inversión puede bajar o subir, y es posible que no recupere el importe invertido. Usted es el único responsable de sus decisiones de inversión. MEXC no se hace responsable de las pérdidas que pueda sufrir. Para más información, consulte nuestras Condiciones de Uso y la Advertencia de Riesgo. Por favor, tenga también en cuenta que los datos relativos a la criptodivisa mencionada que se presentan aquí (como su precio actual en vivo) se basan en fuentes de terceros. Se le presentan "tal cual" y solo con fines informativos, sin representación ni garantía de ningún tipo. Los enlaces proporcionados a sitios de terceros tampoco están bajo el control de MEXC. MEXC no es responsable de la fiabilidad y exactitud de dichos sitios de terceros y de sus contenidos.

Calculadora de DST a USD

Monto

DST
DST
USD
USD

1 DST = 0.15692 USD

Opera DST

DST/USDT
$0.1568
$0.1568$0.1568
-0.91%

Únete hoy a MEXC

-- de comisión de Maker de Spot, -- de comisión de Taker de Spot
-- de comisión de Maker de Futuros, -- de comisión de Taker de Futuros