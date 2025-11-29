Precio de Dill hoy

El precio actual de Dill (DL) hoy es $ 0.002482, con una variación del 1.39% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de DL a USD es $ 0.002482 por DL.

Dill actualmente está en el puesto #1608 por capitalización de mercado en $ 2.94M, con un suministro circulante de 1.19B DL. Durante las últimas 24 horas, DL cotiza entre $ 0.00248 (bajo) y $ 0.002565 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.01977908990922744, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.002360218992889109.

En el corto plazo, DL experimentó un cambio de +0.08% en la última hora y de -1.82% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 53.42K.

Información del mercado de Dill (DL)

Puesto No.1608 Cap de mercado $ 2.94M$ 2.94M $ 2.94M Volumen (24H) $ 53.42K$ 53.42K $ 53.42K Cap. de mercado totalmente diluida $ 14.89M$ 14.89M $ 14.89M Suministro de Circulación 1.19B 1.19B 1.19B Suministro máx. 6,000,000,000 6,000,000,000 6,000,000,000 Suministro total 6,000,000,000 6,000,000,000 6,000,000,000 Tasa de circulación 19.75% Blockchain pública BSC

La capitalización de mercado actual de Dill es de $ 2.94M, con un volumen de trading en 24 horas de $ 53.42K. El suministro circulante de DL es de 1.19B, con un suministro total de 6000000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 14.89M.