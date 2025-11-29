Precio de Ibiza Final Boss hoy

El precio actual de Ibiza Final Boss (BOSS) hoy es $ 0.0001989, con una variación del 3.02% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de BOSS a USD es $ 0.0001989 por BOSS.

Ibiza Final Boss actualmente está en el puesto #2832 por capitalización de mercado en $ 185.04K, con un suministro circulante de 930.34M BOSS. Durante las últimas 24 horas, BOSS cotiza entre $ 0.0001889 (bajo) y $ 0.0002441 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.04818861394228114, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.000144421986350166.

En el corto plazo, BOSS experimentó un cambio de 0.00% en la última hora y de +16.86% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 55.16K.

Información del mercado de Ibiza Final Boss (BOSS)

Puesto No.2832 Cap de mercado $ 185.04K$ 185.04K $ 185.04K Volumen (24H) $ 55.16K$ 55.16K $ 55.16K Cap. de mercado totalmente diluida $ 185.05K$ 185.05K $ 185.05K Suministro de Circulación 930.34M 930.34M 930.34M Suministro máx. 930,382,708.578407 930,382,708.578407 930,382,708.578407 Suministro total 930,337,521.677937 930,337,521.677937 930,337,521.677937 Tasa de circulación 99.99% Blockchain pública SOL

La capitalización de mercado actual de Ibiza Final Boss es de $ 185.04K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 55.16K. El suministro circulante de BOSS es de 930.34M, con un suministro total de 930337521.677937. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 185.05K.