El precio actual de BabyBnb hoy es 0.0000778 USD. La capitalización de mercado de BABYBNB es 77,800 USD. ¡Sigue en tiempo real las actualizaciones de precios de BABYBNB a USD, gráficos en vivo, capitalización de mercado, volumen en las últimas 24 horas, y mucho más!

Precio de BabyBnb(BABYBNB)

Precio en vivo de 1 BABYBNB en USD:

$0.0000778
$0.0000778
+10.35%1D
USD
Gráfico de precios en vivo de BabyBnb (BABYBNB)
Última actualización de la página: 2025-11-27 18:44:31 (UTC+8)

Precio de BabyBnb hoy

El precio actual de BabyBnb (BABYBNB) hoy es $ 0.0000778, con una variación del 10.35% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de BABYBNB a USD es $ 0.0000778 por BABYBNB.

BabyBnb actualmente está en el puesto #3154 por capitalización de mercado en $ 77.80K, con un suministro circulante de 1.00B BABYBNB. Durante las últimas 24 horas, BABYBNB cotiza entre $ 0.0000697 (bajo) y $ 0.0000829 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00174604326764468, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.000066391535007403.

En el corto plazo, BABYBNB experimentó un cambio de 0.00% en la última hora y de -4.07% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 1.60K.

Información del mercado de BabyBnb (BABYBNB)

No.3154

$ 77.80K
$ 77.80K

$ 1.60K
$ 1.60K

$ 77.80K
$ 77.80K

1.00B
1.00B

1,000,000,000
1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000

100.00%

BSC

La capitalización de mercado actual de BabyBnb es de $ 77.80K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 1.60K. El suministro circulante de BABYBNB es de 1.00B, con un suministro total de 1000000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 77.80K.

Historial de precios de BabyBnb USD

Rango de precios en 24 horas:
$ 0.0000697
$ 0.0000697
24H Mín
$ 0.0000829
$ 0.0000829
24H Máx

$ 0.0000697
$ 0.0000697

$ 0.0000829
$ 0.0000829

$ 0.00174604326764468
$ 0.00174604326764468

$ 0.000066391535007403
$ 0.000066391535007403

0.00%

+10.35%

-4.07%

-4.07%

Historial de precios de BabyBnb (BABYBNB) en USD

Siga los cambios de precios de BabyBnb para hoy, 30 días, 60 días y 90 días:

PeríodoCambio (USD)Cambio (%)
Hoy$ +0.000007297+10.35%
30 Días$ -0.0000635-44.94%
60 Días$ -0.0003222-80.55%
90 Días$ -0.0003222-80.55%
Cambio de precio de BabyBnb hoy

Hoy, BABYBNB registró un cambio de $ +0.000007297 (+10.35%), reflejando su última actividad en el mercado.

Cambio de precio de BabyBnb en 30 días

En los últimos 30 días, el precio cambió $ -0.0000635 (-44.94%), mostrando el rendimiento a corto plazo del token.

Cambio de precio de BabyBnb en 60 días

Ampliando la vista a 60 días, BABYBNB experimentó un cambio de $ -0.0003222 (-80.55%), proporcionando una perspectiva más amplia sobre su rendimiento.

Cambio de precio de BabyBnb en 90 días

Al observar la tendencia de 90 días, el precio se movió $ -0.0003222 (-80.55%), ofreciendo una visión de la trayectoria a largo plazo del token.

¿Quieres desbloquear el historial de precios de todos los tiempos y los movimientos del precio de BabyBnb (BABYBNB)?

Consulta la página Historial de precios de BabyBnb ahora.

Predicción de precios para BabyBnb

Predicción del precio de BabyBnb (BABYBNB) para 2030 (en 5 años)
De acuerdo con el módulo de predicción de precios mostrado arriba, el precio objetivo de BABYBNB en 2030 es de $ --, con un 0.00% de tasa de crecimiento.
Predicción del precio de BabyBnb (BABYBNB) para 2040 (en 15 años)

Para 2040, el precio de BabyBnb podría ver un crecimiento del 0.00%. Podría alcanzar un precio de trading de $ --.

Qué es BabyBnb (BABYBNB)

Únete a la comunidad de $BABYBNB y observa cómo tu inversión crece como la ternura de un bebé.

BabyBnb Recurso

Para conocer BabyBnb más a fondo, considera explorar recursos adicionales como el libro blanco, el sitio web oficial y otras publicaciones:

Sitio Web Oficial BabyBnb
Explorador de bloques

Usuarios También Preguntan: Otras Preguntas Sobre BabyBnb

¿Cuánto costará 1 BabyBnb en 2030?
Si BabyBnb crece a una tasa anual del 5%, su valor estimado podría alcanzar alrededor de $-- en 2026, $-- en 2030, $-- en 2035, y $-- en 2040. Estas cifras ilustran un escenario de crecimiento compuesto constante, aunque el precio futuro real dependerá de la adopción del mercado, los desarrollos regulatorios y las condiciones macroeconómicas. Puedes ver la tabla de proyección completa a continuación para obtener un desglose detallado año por año del precio potencial de BabyBnb y el ROI estimado.
Última actualización de la página: 2025-11-27 18:44:31 (UTC+8)

$0.0000778
$0.00000

$0.00000

$0.09880

$0.01488

$0.05711

$0.02601

$0.00000000141

$0.04907

$1.663

$0.000000001123

