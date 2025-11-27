Precio de BabyBnb hoy

El precio actual de BabyBnb (BABYBNB) hoy es $ 0.0000778, con una variación del 10.35% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de BABYBNB a USD es $ 0.0000778 por BABYBNB.

BabyBnb actualmente está en el puesto #3154 por capitalización de mercado en $ 77.80K, con un suministro circulante de 1.00B BABYBNB. Durante las últimas 24 horas, BABYBNB cotiza entre $ 0.0000697 (bajo) y $ 0.0000829 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00174604326764468, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.000066391535007403.

En el corto plazo, BABYBNB experimentó un cambio de 0.00% en la última hora y de -4.07% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 1.60K.

Información del mercado de BabyBnb (BABYBNB)

Puesto No.3154 Cap de mercado $ 77.80K$ 77.80K $ 77.80K Volumen (24H) $ 1.60K$ 1.60K $ 1.60K Cap. de mercado totalmente diluida $ 77.80K$ 77.80K $ 77.80K Suministro de Circulación 1.00B 1.00B 1.00B Suministro máx. 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Suministro total 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Tasa de circulación 100.00% Blockchain pública BSC

La capitalización de mercado actual de BabyBnb es de $ 77.80K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 1.60K. El suministro circulante de BABYBNB es de 1.00B, con un suministro total de 1000000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 77.80K.