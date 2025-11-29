Precio de Avantis hoy

El precio actual de Avantis (AVNT) hoy es $ 0.391, con una variación del 3.50% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de AVNT a USD es $ 0.391 por AVNT.

Avantis actualmente está en el puesto #283 por capitalización de mercado en $ 100.96M, con un suministro circulante de 258.21M AVNT. Durante las últimas 24 horas, AVNT cotiza entre $ 0.3841 (bajo) y $ 0.4182 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 2.662191408541985, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.17956381875221758.

En el corto plazo, AVNT experimentó un cambio de +0.59% en la última hora y de -0.62% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 550.25K.

Información del mercado de Avantis (AVNT)

Puesto No.283 Cap de mercado $ 100.96M$ 100.96M $ 100.96M Volumen (24H) $ 550.25K$ 550.25K $ 550.25K Cap. de mercado totalmente diluida $ 391.00M$ 391.00M $ 391.00M Suministro de Circulación 258.21M 258.21M 258.21M Suministro máx. 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Suministro total 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Tasa de circulación 25.82% Cuota de mercado 0.01% Blockchain pública BASE

La capitalización de mercado actual de Avantis es de $ 100.96M, con un volumen de trading en 24 horas de $ 550.25K. El suministro circulante de AVNT es de 258.21M, con un suministro total de 1000000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 391.00M.