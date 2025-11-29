Precio de AVIAH Protocol hoy

El precio actual de AVIAH Protocol (AVIAH) hoy es $ 6.092, con una variación del 0.08% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de AVIAH a USD es $ 6.092 por AVIAH.

AVIAH Protocol actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en --, con un suministro circulante de -- AVIAH. Durante las últimas 24 horas, AVIAH cotiza entre $ 6.086 (bajo) y $ 6.093 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en --, mientras que el mínimo histórico fue --.

En el corto plazo, AVIAH experimentó un cambio de +0.09% en la última hora y de +2.07% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 64.78K.

Información del mercado de AVIAH Protocol (AVIAH)

Cap de mercado ---- -- Volumen (24H) $ 64.78K$ 64.78K $ 64.78K Cap. de mercado totalmente diluida $ 30.46B$ 30.46B $ 30.46B Suministro de Circulación ---- -- Suministro total 5,000,000,000 5,000,000,000 5,000,000,000 Blockchain pública SOL

La capitalización de mercado actual de AVIAH Protocol es de --, con un volumen de trading en 24 horas de $ 64.78K. El suministro circulante de AVIAH es de --, con un suministro total de 5000000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 30.46B.