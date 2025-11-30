Tokenómica de AVIAH Protocol (AVIAH)
AVIAH es un token de utilidad en la blockchain de Solana que impulsa el ecosistema AVIAH.ai, permitiendo a los desarrolladores crear, implementar y monetizar humanos virtuales impulsados por IA. El token facilita la propiedad de activos virtuales, el uso de API, las recompensas NFT y la gobernanza descentralizada, garantizando un ecosistema humano digital sostenible y escalable impulsado por IA.
Tokenómica de AVIAH Protocol (AVIAH): Métricas clave explicadas y casos de uso
Entender la tokenómica de AVIAH Protocol (AVIAH) es esencial para analizar su valor a largo plazo, sostenibilidad y potencial.
Métricas clave y cómo se calculan:
Suministro total:
El número máximo de tokens AVIAH que se han creado o se crearán jamás.
Suministro circulante:
El número de tokens actualmente disponibles en el mercado y en manos del público.
Suministro máx.:
El límite máximo de tokens AVIAH que pueden existir en total.
FDV (Valoración totalmente diluida):
Calculado como el precio actual × el suministro máximo, lo que da una proyección de la capitalización total del mercado si todos los tokens estuvieran en circulación.
Tasa de inflación:
Refleja la velocidad a la que se introducen nuevos tokens, lo que afecta la escasez y el movimiento del precio a largo plazo.
¿Por qué importan estas métricas para los traders?
Alto suministro circulante = mayor liquidez.
Suministro máximo limitado + baja inflación = potencial de apreciación del precio a largo plazo.
Distribución de tokens transparente = mayor confianza en el proyecto y menor riesgo de control.
Alta FDV con baja capitalización de mercado actual = posibles señales de sobrevaloración.
Ahora que entiendes la tokenómica de AVIAH ¡explora el precio en vivo del token AVIAH!
Historial de precios de AVIAH Protocol (AVIAH)
Analizar el historial de precios de AVIAH ayuda a los usuarios a comprender los movimientos pasados del mercado, los niveles clave de soporte/resistencia y los patrones de volatilidad. Ya sea que estés rastreando los máximos históricos o identificando tendencias, los datos históricos son una parte crucial de la predicción de precios y el análisis técnico.
Predicción de precios de AVIAH
¿Quieres saber hacia dónde podría dirigirse AVIAH? Nuestra página de predicción de precios de AVIAH combina el sentimiento del mercado, tendencias históricas e indicadores técnicos para ofrecerte una visión prospectiva.
