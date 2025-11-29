Precio de Aspecta hoy

El precio actual de Aspecta (ASP) hoy es $ 0.04417, con una variación del 0.38% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de ASP a USD es $ 0.04417 por ASP.

Aspecta actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en --, con un suministro circulante de -- ASP. Durante las últimas 24 horas, ASP cotiza entre $ 0.04281 (bajo) y $ 0.04812 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en --, mientras que el mínimo histórico fue --.

En el corto plazo, ASP experimentó un cambio de +0.13% en la última hora y de +12.10% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 60.86K.

Información del mercado de Aspecta (ASP)

Cap de mercado ---- -- Volumen (24H) $ 60.86K$ 60.86K $ 60.86K Cap. de mercado totalmente diluida $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Suministro de Circulación ---- -- Suministro total ---- -- Blockchain pública SOL

La capitalización de mercado actual de Aspecta es de --, con un volumen de trading en 24 horas de $ 60.86K. El suministro circulante de ASP es de --, con un suministro total de --. Su valor totalmente diluido (FDV) es de --.