Precio de Altar of Creativity hoy

El precio actual de Altar of Creativity (AION) hoy es $ 0.0000003813, con una variación del 7.43% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de AION a USD es $ 0.0000003813 por AION.

Altar of Creativity actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en --, con un suministro circulante de -- AION. Durante las últimas 24 horas, AION cotiza entre $ 0.000000343 (bajo) y $ 0.0000004758 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en --, mientras que el mínimo histórico fue --.

En el corto plazo, AION experimentó un cambio de 0.00% en la última hora y de +1.78% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 6.76K.

Información del mercado de Altar of Creativity (AION)

Cap de mercado ---- -- Volumen (24H) $ 6.76K$ 6.76K $ 6.76K Cap. de mercado totalmente diluida $ 3.81K$ 3.81K $ 3.81K Suministro de Circulación ---- -- Suministro total 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Blockchain pública SOL

La capitalización de mercado actual de Altar of Creativity es de --, con un volumen de trading en 24 horas de $ 6.76K. El suministro circulante de AION es de --, con un suministro total de 10000000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 3.81K.