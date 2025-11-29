Precio de AGI Alpha hoy

El precio actual de AGI Alpha (AGIALPHA) hoy es $ 0.0029609, con una variación del 2.71% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de AGIALPHA a USD es $ 0.0029609 por AGIALPHA.

AGI Alpha actualmente está en el puesto #1594 por capitalización de mercado en $ 2.96M, con un suministro circulante de 1000.00M AGIALPHA. Durante las últimas 24 horas, AGIALPHA cotiza entre $ 0.0029126 (bajo) y $ 0.0030678 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.049960137859604584, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.000577276480339268.

En el corto plazo, AGIALPHA experimentó un cambio de +0.04% en la última hora y de +2.00% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 47.59K.

Información del mercado de AGI Alpha (AGIALPHA)

Puesto No.1594 Cap de mercado $ 2.96M Volumen (24H) $ 47.59K Cap. de mercado totalmente diluida $ 2.96M Suministro de Circulación 1000.00M Suministro total 999,996,903.81 Blockchain pública SOL

