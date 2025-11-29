Precio de Abbott hoy

El precio actual de Abbott (ABTON) hoy es $ 127.46, con una variación del 0.13% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de ABTON a USD es $ 127.46 por ABTON.

Abbott actualmente está en el puesto #1818 por capitalización de mercado en $ 1.70M, con un suministro circulante de 13.30K ABTON. Durante las últimas 24 horas, ABTON cotiza entre $ 127.24 (bajo) y $ 127.87 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 235.31115975890665, mientras que el mínimo histórico fue $ 122.32387218541305.

En el corto plazo, ABTON experimentó un cambio de +0.10% en la última hora y de -0.02% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 53.49K.

Información del mercado de Abbott (ABTON)

Puesto No.1818 Cap de mercado $ 1.70M$ 1.70M $ 1.70M Volumen (24H) $ 53.49K$ 53.49K $ 53.49K Cap. de mercado totalmente diluida $ 1.70M$ 1.70M $ 1.70M Suministro de Circulación 13.30K 13.30K 13.30K Suministro total 13,298.35588555 13,298.35588555 13,298.35588555 Blockchain pública ETH

