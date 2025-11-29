Precio de 1DEV hoy

El precio actual de 1DEV (1DEV) hoy es --, con una variación del 1.37% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de 1DEV a USD es -- por 1DEV.

1DEV actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 298,738, con un suministro circulante de 849.95M 1DEV. Durante las últimas 24 horas, 1DEV cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, 1DEV experimentó un cambio de -5.81% en la última hora y de +82.33% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de 1DEV (1DEV)

Cap de mercado $ 298.74K$ 298.74K $ 298.74K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 351.46K$ 351.46K $ 351.46K Suministro de Circulación 849.95M 849.95M 849.95M Suministro total 999,954,355.73807 999,954,355.73807 999,954,355.73807

