¿Qué es un gráfico de Nube Ichimoku?

El gráfico de Nube Ichimoku (Ichimoku Cloud) es un método de análisis técnico que combina múltiples indicadores técnicos en un solo gráfico. Puede mostrar áreas potenciales de soporte y resistencia, la dirección de la tendencia y proporciona un análisis claro del comportamiento de los precios, lo que ayuda a los traders a encontrar los mejores puntos de entrada y salida.





El gráfico de Nube Ichimoku fue propuesto por el periodista japonés Goichi Hosoda en la década de 1930. Después de años de investigación y mejora de esta técnica analítica, finalmente se hizo público en la década de 1960, convirtiéndose en un indicador bien conocido y ampliamente utilizado en el análisis técnico actual.





En el trading de futuros de MEXC, se ha introducido el indicador de análisis Nube Ichimoku. Puedes agregar este indicador al gráfico de velas básico y usarlo para apoyar tu trading diario de futuros.









Nube Ichimoku consta de cinco partes: la línea de conversión, la línea base, la línea de retraso, la línea de liderazgo A y la línea de liderazgo B.





1.1 Línea de conversión (TenKan-sen): Esta es una línea de media móvil de 9 días. Método de cálculo: Línea de conversión = (Máximo más alto en 9 días + Mínimo más bajo en 9 días) / 2. Se representa con la línea azul en el gráfico de abajo.





1.2 Línea base (Kijun-sen): Esta es una línea de media móvil de 26 días. Método de cálculo: Línea base = (Máximo más alto en 26 días + Mínimo más bajo en 26 días) / 2. Se representa con la línea marrón en el gráfico de abajo.





1.3 Línea de retraso (Chikou Span): La línea de retraso muestra el precio de cierre del día actual en comparación con el promedio de los últimos 26 días, representado por la línea verde oscura en el gráfico de abajo.





1.4 Línea de liderazgo A (Senkou Span A): Predice la tendencia futura dentro de los próximos 26 días a través de la media móvil de la línea de conversión y la línea base. Método de cálculo: Línea de liderazgo A = (Línea de conversión + Línea base) / 2. Se representa con la línea verde clara en el gráfico de abajo.





1.5 Línea de liderazgo B (Senkou Span B): Predice la tendencia futura dentro de los próximos 26 días mediante la media móvil de 52 días. Método de cálculo: Línea de liderazgo B = (Máximo más alto en 52 días + Mínimo más bajo en 52 días) / 2. Se representa con la línea rosa en el gráfico de abajo.





1.6 Nube (Cloud): El área entre la línea de liderazgo A y la línea de liderazgo B.

















Como se ve en el gráfico, la nube abarca los últimos 26 períodos del gráfico de velas.





Cuando la línea de liderazgo A está por encima de la línea de liderazgo B, creando una nube verde, señala una tendencia alcista. Por el contrario, una formación de nube roja indica una tendencia bajista. El cambio de una nube roja a una nube verde señala una tendencia alcista, mientras que el cambio de una nube verde a una nube roja indica una tendencia bajista.





Cuando el precio del mercado está por encima de la nube, señala una tendencia alcista, y cuando está por debajo de la nube, señala una tendencia bajista.









Durante una tendencia alcista, una señal de compra ocurre cuando el precio del token cruza por encima de la línea base mientras está por encima de la nube. Por el contrario, en una tendencia bajista, una señal de venta se activa cuando el precio del token cruza por debajo de la línea base mientras está por debajo de la nube.





De manera similar, en una tendencia alcista, se genera una señal de compra cuando la línea de conversión cruza por encima de la línea base mientras el precio permanece por encima de la nube. Por el contrario, durante una tendencia bajista, se indica una señal de venta cuando la línea de conversión cruza por debajo de la línea base mientras el precio está por debajo de la nube.









La línea de liderazgo A y la línea de liderazgo B en ambos lados de la nube forman niveles de resistencia y soporte en las fluctuaciones del precio del token, proporcionando a los traders áreas proyectadas de soporte/resistencia para los próximos 26 días. Cuanto más ancha sea la nube en el gráfico, menor será la probabilidad de una reversión de la tendencia.









Actualmente, puedes abrir y usar Nube Ichimoku en la versión web, pero aún no está disponible en la app.









Abre el sitio web oficial de MEXC e inicia sesión. Elige [Futuros perpetuos USDT-M] en [Futuros] para acceder a la página de trading de futuros. (Nota: El proceso es idéntico para Futuros perpetuos de COIN-M.)





En la página de trading de futuros, haz clic en el botón de indicadores, marca [ICHIMOKU Cloud] y haz clic en [Confirmar] para abrir el indicador de datos Nube Ichimoku.













Después de abrir Nube Ichimoku, verás los datos relevantes incluidos en el indicador sobre el gráfico de velas. Estos datos muestran la información correspondiente a la posición actual de tu cursor, así como el color del segmento de línea correspondiente en el gráfico.





Haz clic en el botón [X] para cerrar Nube Ichimoku.









Haz clic en el botón de configuración para modificar los datos de parámetros básicos de Nube Ichimoku. También puedes personalizar el estilo de la línea, incluyendo el color de la línea, el grosor y más, para alinearlo mejor con tus preferencias personales.









Nube Ichimoku nos brinda la oportunidad de obtener información sobre las tendencias del mercado. Puedes combinarlo con otros indicadores para desarrollar tu propia estrategia de trading. Dado que ningún indicador es infalible, puedes mejorar tu análisis de mercado utilizando una combinación de diferentes indicadores. Además, en el trading de futuros, se recomienda establecer órdenes SL al abrir posiciones para evitar pérdidas excesivas debido a errores en la estrategia.



