El trading de futuros, a diferencia del trading spot, se caracteriza por "alto apalancamiento, alto riesgo y altos retornos", lo que lo convierte en una opción muy atractiva para muchos traders. Sin embargo, el trading de futuros tiene una barrera de entrada más alta y un mayor número de personas que enfrentan pérdidas. Por lo tanto, es necesario tener un entendimiento completo de los activos subyacentes de los contratos de futuros y realizar un análisis fundamental de dichos contratos para minimizar la posibilidad de pérdidas y mejorar las oportunidades de obtener ganancias.





El análisis fundamental de futuros se refiere a un método utilizado por los traders para evaluar la valoración de los precios de los contratos de futuros en función de los aspectos fundamentales de un proyecto. Los fundamentos comunes incluyen indicadores on-chain del proyecto y datos relacionados con el token. Al interpretar estas dimensiones de datos, el análisis fundamental de futuros permite una comprensión completa del estado real de los tokens, lo que facilita la evaluación de su valor real. El valor real y el precio actual de mercado pueden diferir, y cuando existe una disparidad significativa entre ambos, los traders encuentran oportunidades para el trading de futuros.





Muchos traders emplean el análisis técnico al participar en el trading de futuros, confiando en los patrones de velas (K-line) y la relación volumen-precio para determinar oportunidades de trading en los contratos de futuros actuales. Sin embargo, el análisis técnico no es infalible y puede estar sujeto a distorsiones. Para entender su origen, el análisis técnico se basa en el estudio de tendencias históricas del mercado, deduciendo patrones y tendencias cíclicas con alta probabilidad. Como resultado, varios métodos de análisis técnico son experienciales y los resultados se derivan de información procesada, lo que implica una naturaleza rezagada. La acción se toma solo después de que las tendencias del mercado de futuros han emergido. Esto no es lo peor del análisis técnico; en un mercado de futuros completamente competitivo, las tendencias de precios son diversas, y diferentes métodos de análisis técnico pueden producir conclusiones inconsistentes o incluso contradictorias, lo que dificulta a los traders determinar la dirección para abrir posiciones.





En conclusión, el análisis técnico no es infalible y puede estar sujeto a distorsiones. El análisis fundamental, por otro lado, puede compensar efectivamente las deficiencias del análisis técnico mencionadas anteriormente, ofreciendo un enfoque analítico más completo, a largo plazo y concluyente. En primer lugar, el análisis fundamental de futuros abarca indicadores on-chain, datos del token y otros factores de mercado completos. En segundo lugar, el análisis fundamental de futuros puede predecir ampliamente la tendencia a largo plazo del precio de un activo. Finalmente, a diferencia de la naturaleza ambigua del análisis técnico, las conclusiones extraídas del análisis fundamental suelen ser más afirmativas.





Sin embargo, es importante destacar que a veces, incluso con fundamentos sólidos de un proyecto, los precios de los tokens pueden no experimentar aumentos significativos en un corto periodo de tiempo. De manera similar, fundamentos débiles de un proyecto no necesariamente resultarán en caídas repentinas en el precio del token. Esto se debe a que el análisis fundamental de futuros se enfoca principalmente en identificar oportunidades de trading de tendencias a largo plazo. Para identificar puntos de compra y venta a corto plazo, es aconsejable complementar el análisis fundamental con el análisis técnico.





Podemos utilizar los siguientes cinco puntos de datos para el análisis fundamental de futuros: ① Direcciones Activas ② Tasa de Hash ③ Valor Total Bloqueado (TVL) ④ Capitalización de Mercado y Valoración Totalmente Diluida ⑤ Suministro de Tokens.





① Direcciones activas

Las direcciones activas implican analizar las direcciones activas dentro de una red blockchain, proporcionando información sobre la participación de los usuarios. A medida que aumenta el número de direcciones activas con el tiempo, esto indica un ecosistema del proyecto en crecimiento. Si, durante este período, los precios de los tokens son bajos, podría ser aconsejable considerar mantener activos del proyecto y operar posiciones largas. Por el contrario, una disminución en las direcciones activas sugiere una reducción en la cantidad de usuarios, lo que podría llevar a considerar reducir las tenencias de los activos del proyecto y operar posiciones cortas. Generalmente, el seguimiento de las direcciones activas se puede lograr a través de exploradores de blockchain para el proyecto, como Etherscan.





② Tasa de Hash

Es importante destacar que el indicador de tasa de hash solo es aplicable a criptomonedas basadas en Proof of Work (PoW), como Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash, etc. En redes proof-of-work, los mineros validan transacciones y aseguran la red resolviendo problemas matemáticos complejos utilizando computadoras potentes. Los datos de hash representan las soluciones a cada rompecabezas, por lo que la tasa de hash es una medida del poder computacional total procesando transacciones.





En general, la tasa de hash se correlaciona positivamente con el valor a largo plazo de una criptomoneda. Una mayor tasa de hash indica que los mineros están dispuestos a invertir capital a largo plazo en la infraestructura fundamental de esa criptomoneda. Cuando la tasa de hash de una criptomoneda aumenta, indica una mayor inversión de los mineros, lo que podría significar que el valor del token está subestimado, ofreciendo oportunidades para operar posiciones largas. Por el contrario, una disminución en la tasa de hash sugiere que los mineros están retirándose del proyecto, lo que podría indicar que el valor del token está sobreestimado, ofreciendo oportunidades para operar posiciones cortas.





BTC Hashrate. Fuente: Bitinfocharts.





③ Valor Total Bloqueado (TVL)

El Valor Total Bloqueado (TVL) se utiliza específicamente para medir la fortaleza de un proyecto de finanzas descentralizadas (DeFi). TVL es la abreviatura de Total Value Locked, que abarca el valor total de los activos en criptomonedas que los usuarios han bloqueado o depositado en una plataforma DeFi. Los inversores pueden utilizar los datos de TVL para comparar el crecimiento de diferentes proyectos DeFi. Plataformas comunes para consultar TVL incluyen DeFiLlama.





Generalmente, el TVL representa la popularidad de un proyecto. Un aumento en el TVL sugiere potenciales oportunidades para operar posiciones largas. Un TVL más bajo indica una menor atención del mercado hacia el proyecto, con fondos saliendo rápidamente, lo que ofrece oportunidades para operar posiciones cortas.





④ Capitalización de mercado y valoración totalmente diluida

Existe una diferencia significativa entre la capitalización de mercado y la valoración totalmente diluida. La Valoración Totalmente Diluida se refiere a la capitalización de mercado total del protocolo asumiendo que todos los tokens están en circulación. Comprender esta distinción puede ser valioso para quienes buscan oportunidades en el trading de futuros. Si existe una diferencia considerable entre la capitalización de mercado de un proyecto y su valoración totalmente diluida, significa que una parte significativa de los tokens aún no ha entrado en circulación. La introducción de nuevos tokens al mercado puede generar una presión de venta sustancial.

Esta situación es común en proyectos recién lanzados, donde el suministro circulante de tokens representa solo una pequeña fracción del suministro total. Por ejemplo, cuando Curve lanzó el token CRV, su precio de trading alcanzó los $15-20, con una valoración totalmente diluida que superaba los $50 mil millones, siendo mayor que la valoración de Ethereum en ese momento. Claramente, una valoración tan inflada es irrazonable, y es probable que el mercado se autocorrija disminuyendo. Por lo tanto, en tales casos, pueden existir oportunidades para operar posiciones cortas. Por el contrario, una infravaloración podría desencadenar un aumento en el precio del token del proyecto, ofreciendo oportunidades para operar posiciones largas.





⑤ Suministro de Tokens

Cuando otros aspectos fundamentales de un proyecto son relativamente iguales, el suministro de tokens influye significativamente en los precios de los activos. El suministro máximo y el suministro circulante son métricas clave del suministro de tokens, siendo el suministro circulante particularmente importante.

En el contexto del análisis fundamental de futuros, el suministro circulante sirve como la base teórica para las tenencias a largo plazo. Específicamente, cuando el suministro circulante es bajo y los tokens están relativamente concentrados, el potencial de aumento del precio del token es alto, lo que lo hace adecuado para mantener posiciones largas. Si la circulación de tokens es alta y los tokens están distribuidos, la probabilidad de un aumento de precio disminuye, favoreciendo las posiciones cortas.





Los cinco puntos de datos mencionados son cruciales en el análisis fundamental de futuros y pueden proporcionar una dirección a largo plazo para el trading. Para resumir, si los datos muestran un buen rendimiento pero el precio del token no sube, el valor real del token podría estar subestimado, presentando una oportunidad a largo plazo para ir en largo. Por el contrario, si los datos disminuyen pero el precio del token se mantiene estable, el valor real del token podría estar sobrestimado, ofreciendo una oportunidad a largo plazo para ir en corto.





El análisis fundamental para el trading de futuros es de suma importancia, ya que puede compensar las deficiencias del análisis técnico. Es una de las habilidades esenciales que los inversores deben dominar. Al tomar decisiones sobre la dirección y la cantidad de las posiciones de futuros, es aconsejable tener una comprensión completa de los fundamentos del proyecto. Sin embargo, es importante destacar que, típicamente, es necesario combinar métodos de análisis técnico para identificar puntos específicos de compra y venta.



