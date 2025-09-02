Entendiendo las tasas de financiamiento de MEXC: dile adiós a los costos ocultos en el trading de futuros

¿Te ha pasado alguna vez? ¿Predijiste correctamente la dirección del mercado en una operación de futuros, pero tus ganancias siguieron disminuyendo o tu saldo cayó misteriosamente? La causa podría ser algo que la mayoría de los principiantes pasan por alto: La tasa de financiación.





Para el trading de Futuros Perpetuos de MEXC , la tasa de financiación es una variable de costo crucial que a menudo pasa desapercibida para los traders menos experimentados. En este artículo, desglosaremos todo lo que necesita saber: qué es, cómo se calcula, cuándo se cobra y cómo evitar errores comunes, para que finalmente pueda comprender este "costo oculto".









La tasa de financiación es un mecanismo que ayuda a alinear el precio de los futuros perpetuos con los precios del mercado spot. Garantiza la estabilidad del mercado al exigir a los holders de posiciones long y short que se paguen mutuamente periódicamente.





Así es como funciona en MEXC Futuros:





Cuando el precio de futuros es más alto que el precio de Spot , la tasa de financiación es positiva y los compradores pagan a los de short.

Cuando el precio de futuros es inferior al precio spot, la tasa de financiación es negativa y los vendedores en Short pagan a los vendedores en Long.





Esta tarifa no la cobra la plataforma (se paga entre comerciantes), pero puede afectar significativamente sus ganancias reales.





Ejemplo

Apuestas en Long en BTC y tu predicción es correcta, pero debido a la alta tasa de financiación, te cobran cada 8 horas una tarifa. Como resultado, tus ganancias disminuyen o, peor aún, se convierten en pérdidas. Esa es la realidad de este "costo oculto".













En el trading de futuros, la tasa de financiación no es solo un número. Puede influir en tu rentabilidad, estrategia e incluso en tu interpretación del sentimiento del mercado. Aquí te explicamos por qué no deberías ignorarla:









Dado que los contratos de futuros perpetuos no tienen vencimiento, las desviaciones de precios con respecto al mercado spot pueden persistir. Las tasas de financiación ayudan a solucionar esto al incentivar financieramente a los traders a equilibrar el mercado.





Ejemplo

Si el precio spot de BTC es de $100,000 y el precio de futuros es de $101,000 (sobrevalorado):

Se aplica una tasa de financiación positiva. Los inversores con posiciones long deben pagar a los inversores de short, lo que encarece las posiciones long. Esto desincentiva las compras excesivas y acerca el precio de futuros al spot.









La tasa de financiación revela si los traders tienen una tendencia alcista o bajista: es un indicador vivo del sentimiento del mercado.





Ejemplo

Una tasa de financiación del +0.05% en BTCUSDT significa que la mayoría de los traders son alcistas y están operando en Long. Por el contrario, una tasa del -0.03 % sugiere un sentimiento bajista, con más traders operando en short.

En resumen, la tasa de financiación es como un termómetro del sentimiento del mercado.









Cuando demasiados traders se agolpan en el mismo lado (en posiciones long o short), las tasas de financiación se ajustan automáticamente para restablecer el equilibrio. Las tasas más altas generan una presión natural para que las posiciones saturadas salgan.





Ejemplo

Si la tasa de financiación de BTC se dispara al +0.15%, los traders con posiciones Long deben pagar el 0.15% cada 8 horas, lo que constituye una penalización por formar parte de la multitud. Este impuesto a la multitud incentiva a algunos operadores a cerrar posiciones, lo que reduce la presión unilateral y devuelve el equilibrio al mercado.









Las tasas de financiación representan un costo real que puede reducir significativamente las ganancias, incluso si la predicción del mercado es correcta. En casos extremos, los costos de financiación pueden convertir operaciones rentables en pérdidas.





Ejemplo

Abres una posición larga en BTC y el precio aumenta un 3% en 24 horas: una estrategia direccional exitosa. Sin embargo, con tasas de financiación del +0.25% cada 8 horas, pagas un 0.75% en costos totales de financiación a lo largo del día. Esto reduce tu beneficio neto a tan solo el 2.25%, lo que representa una reducción del 25% en la rentabilidad, solo por la financiación.





El impacto se acentúa en mercados con fluctuaciones o alta volatilidad, donde los costos de financiación pueden acumularse mientras los movimientos de precios se mantienen limitados, lo que podría resultar en pérdidas netas a pesar de las predicciones precisas de la dirección del mercado.









Las tarifas de financiación se deducen automáticamente del margen de su posición cuando el saldo de su cuenta no es suficiente para cubrirlas. Esta reducción del margen disponible acerca su precio de liquidación al precio actual del mercado, lo que aumenta el riesgo de liquidación.





Ejemplo

Abre una posición Long apalancada en BTCUSDT con un cómodo colchón de liquidación. A medida que las comisiones de financiación se acumulan durante varios períodos, se deducen automáticamente de su margen de posición. Esta reducción gradual del margen disponible acerca progresivamente su precio de liquidación al precio actual del mercado, reduciendo su colchón de seguridad. Una caída del mercado que antes podía soportar ahora supone un riesgo de liquidación significativamente mayor.









MEXC ofrece dos tipos de futuros: Futuros USDT-M y Futuros Coin-M. Sus cálculos de tasa de financiación difieren ligeramente.









Tarifas de Financiamiento = Valor de la Posición × Tasa de Financiamiento

Valor de la Posición = Cantidad de la Posición × Precio Justo





Ejemplo

El valor de la posición long en BTCUSDT del Trader A es de 10 BTC. El precio justo actual es de 10,000 USDT y la tasa de financiación es del 0.01%.

Valor de la posición = 10 × 10,000 = 100,000 USDT

Tarifa de financiación = 100,000 × 0.01 % = 10 USDT





Dado que la tasa de financiación es positiva, como holder en long, el Trader A paga 10 USDT a los holders en short, y el Trader que vende BTCUSDT en short con el mismo valor de posición recibe 10 USDT en tarifas de financiación.









Tarifa de Financiamiento = Valor de la Posición × Tasa de Financiamiento

Valor de la Posición = [Cantidad de la Posición (cont.) × Tamaño del Contrato] / Precio Justo





Ejemplo

El trader A mantiene una posición long de 100 contratos en BTCUSD (1 contrato = 100 USD). El precio justo actual es de 10,000 USDT y la tasa de financiación es del 0.01%.





Valor de la posición = (100 × 100) / 10,000 = 1 BTC

Tarifa de financiación = 1 BTC × 0.01% = 0.001 BTC

De nuevo, si la tasa es positiva, quienes tienen posiciones long pagan esta tarifa a quienes tienen posiciones short. El trader A debe pagar 0.001 BTC al trader que vende BTCUSDT en corto con el mismo valor de posición.





Tipo de contrato Tasa de financiamiento Frecuencia de liquidación USDT-M ±0.01％ ~ ±0.03％ Cada 8 horas por defecto (UTC 00:00/08:00/16:00) Coin-M ±0.01％ ~ ±0.03％ Cada 8 horas por defecto (UTC 00:00/08:00/16:00)





Nota: ±0.01% representa el rango típico de la tasa de financiación. En condiciones de mercado extremas o para activos altamente volátiles (como ±0.01% representa el rango típico de la tasa de financiación. En condiciones de mercado extremas o para activos altamente volátiles (como ETH SOL , etc.), las tasas pueden aumentar temporalmente a ±0.03%. En circunstancias normales, las tasas de financiación de MEXC se liquidan cada 8 horas. Sin embargo, ciertos pares de futuros pueden ajustarse a ciclos de liquidación de 4 horas según la volatilidad del mercado o consideraciones estratégicas. Por ejemplo, a partir del 18 de julio de 2025, MEXC ajustó 14 pares de futuros USDT-M, incluyendo LAYER, LPT y RVN, a períodos de liquidación de 4 horas, con límites de tasa de financiación de ±3%.









MEXC ofrece múltiples formas de realizar un seguimiento de las tasas de financiación y su impacto en tus posiciones:





La interfaz de trading de futuros muestra la tasa de financiación actual y el temporizador de cuenta regresiva en la barra de información superior.

Historial de órdenes y operaciones → Tarifas de financiación para acceder a tu historial completo de tarifas de financiación. Ve apara acceder a tu historial completo de tarifas de financiación.

Cada par de futuros mantiene su propia tasa de financiación. Verifica siempre las tasas actuales antes de abrir posiciones, especialmente durante períodos de volatilidad.





Nota: Las tasas de financiamiento son dinámicas y fluctúan según el sentimiento Long - Short del mercado, con cambios particularmente significativos durante períodos de intensa volatilidad del mercado.





En la página de operaciones de futuros, sobre el gráfico de velas , puedes ver la tasa de financiación actual que se liquidará en el próximo período de financiación. La cuenta regresiva muestra el tiempo restante hasta la liquidación.









Nota: Las tasas de financiación varían según el par de futuros. Los usuarios deben consultar las tasas del par elegido.





En la sección Órdenes de Futuros en la esquina superior derecha, selecciona Tarifas de Financiamiento para ver todas las tarifas de financiamiento liquidadas previamente.

















MEXC procesa las tarifas de financiación a intervalos fijos de 8 horas: 00:00, 08:00 y 16:00 UTC, diariamente.

Solo se cobran tarifas de financiación a los usuarios que mantienen una posición abierta a la hora exacta de liquidación. Cerrar una posición antes de la liquidación no generará tarifas de financiación.









Las tarifas de financiación se deducen directamente del margen disponible. Si el saldo es insuficiente, se deducirán del margen de la posición, lo que puede provocar que el precio de liquidación se acerque al precio de mercado, aumentando así el riesgo de liquidación.









En el trading con contratos perpetuos, los movimientos de precios son obvios y visibles. Sin embargo, las tasas de financiación representan un costo menos evidente, pero igualmente importante, que afecta a la rentabilidad con cada periodo de liquidación.





Para los nuevos traders, el éxito en el trading implica más que predecir la dirección del precio. Comprender los diversos costos y la mecánica de los contratos perpetuos es esencial para la rentabilidad a largo plazo. Un buen conocimiento de las tasas de financiación ayuda a evitar costos inesperados y a tomar decisiones de trading más informadas.

En MEXC, comprender el funcionamiento de las tasas de financiación permite operar con mayor conocimiento de todos los costos implicados. Considera las tasas de financiación como un aspecto importante de tu formación en trading. Al tener en cuenta estos costos en tu estrategia, podrás desarrollar un enfoque más integral para el trading de futuros, que considere tanto las ganancias potenciales como los gastos asociados.





