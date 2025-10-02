Estrategias avanzadas de trading de futuros en MEXC: Asegura ganancias con Take Profit





Al operar futuros, abrir una posición con éxito es solo la mitad de la batalla. La clave para determinar el éxito de una operación radica en cerrarla de manera efectiva: transformar las ganancias flotantes en beneficios realizados. Muchos traders demasiado ansiosos pierden el punto de salida óptimo, lo que provoca erosión de ganancias o incluso convertir operaciones rentables en pérdidas. Para ayudar a los traders a superar sus debilidades y mantener una disciplina estricta, MEXC ofrece un conjunto diverso de potentes herramientas de take-profit. Este artículo brinda un análisis completo de estas herramientas, las estrategias detrás de ellas y cómo utilizarlas, ayudando a los traders a obtener ganancias precisas en MEXC y aprovechar al máximo cada oportunidad.









En el trading de futuros, take-profit (TP) se refiere a establecer un precio objetivo en una posición de futuros. Cuando el precio de mercado alcanza o supera dicho objetivo, la operación se ejecuta automáticamente para cerrar la posición y asegurar las ganancias. En este caso, el inversor decide proactivamente salir de la operación al alcanzar el retorno esperado, evitando perder oportunidades de ganancia y protegiendo sus beneficios.









Establece un monto fijo como punto de take-profit. Una vez que tu operación alcanza esa ganancia esperada, se cerrará automáticamente para proteger lo acumulado.





Establece un porcentaje de take-profit. Cuando tu operación logre ese nivel de ganancia, se cerrará para hacer efectivas las utilidades.





Utiliza indicadores técnicos para determinar los puntos de salida. Por ejemplo, se pueden usar medias móviles, RSI (Índice de Fuerza Relativa), MACD (Convergencia/Divergencia de Medias Móviles) y otros indicadores para identificar el momento óptimo.





Divide los puntos de take-profit en varias etapas y eleva los objetivos progresivamente. Este enfoque ayuda a maximizar retornos cuando la tendencia del mercado continúa siendo favorable.









Ejecuta una orden al mejor precio de compra/venta (BBO) de la contraparte, con prioridad de ejecución dentro de los 30 niveles de precios desde esa referencia. Cualquier parte no completada de la orden se convierte automáticamente en una orden límite al último precio ejecutado.





Configura el Precio (de Mercado o Último Precio) y la Cantidad (25%, 50%, 75% o 100%).





Cancela todas las órdenes límite y cierra todas las posiciones al precio de mercado. (La ejecución puede no estar 100% garantizada debido a las condiciones del mercado).





Consejo: usar Precio de Mercado en Cerrar Long/Cerrar Short también permite tomar ganancias de manera proactiva.





Las órdenes límite para Cerrar Long/Cerrar Short solo pueden ejecutarse al último precio o mejor (es decir, en condiciones rentables).





Como se muestra a continuación: al colocar una orden límite, esta se clasificará como tal y solo se ejecutará al último precio o a uno más favorable.













Puedes configurar con precisión el Precio de activación, el Precio y la Cantidad (con proporciones ajustables).





Una orden límite de Cerrar Long/Cerrar Short puede ejecutarse tanto al último precio o mejor (con ganancia), como a un precio peor (con pérdida).





Como se muestra en la figura: al abrir una posición larga en BTCUSDT, usar una orden disparadora te permite configurar órdenes de cierre en ambas direcciones. Por lo tanto, cuando el Precio Promedio de Ejecución es menor que el Precio de Entrada, la orden aún puede activarse para ejecutar el Stop Loss preestablecido.













Una orden Trailing Stop te permite configurar con precisión la Variación de Seguimiento (por Ratio o Distancia de Precio) y la Cantidad (con proporciones ajustables).





Una orden Trailing Stop de Cerrar Long/Cerrar Short solo puede ejecutarse a un precio menos favorable que el último precio (es decir, cuando hay pérdida).





Por lo tanto, después de abrir una posición, una orden Trailing Stop para cierre no puede usarse para obtener ganancias (take-profit).





Como se muestra en la figura: al abrir una posición long en BTCUSDT, usar una orden Trailing Stop resultará en que la posición existente se cierre aproximadamente con un 5% menos favorable que el último precio.













Similar a una Orden Límite: una orden Post Only de Cerrar Long/Cerrar Short solo puede ejecutarse al último precio o a uno más favorable (es decir, con ganancia).





Como se muestra en la figura: una vez que colocas una orden Post Only, esta se clasificará como Orden Límite, y solo se activará al último precio o a uno más favorable.













La función TP/SL puede configurarse antes de abrir una posición o editarse posteriormente. Para más detalles, consulta: " Configurar Take-Profit y Stop-Loss en el Trading de Futuros ."













La ganancia que ves mientras mantienes una posición es no realizada y fluctúa con los movimientos del mercado. Solo al cerrar la posición esa ganancia se liquida en tu saldo como beneficio realizado. El Take Profit es el mecanismo que asegura que esta transición ocurra de forma fluida.





En el trading, los oponentes más difíciles suelen ser la codicia y el miedo. Un plan claro de Take Profit te ayuda a mantener la calma durante la euforia del mercado y a no perder el mejor punto de salida por esperar “un poco más”. Es la piedra angular para construir un sistema disciplinado y lograr una rentabilidad constante a largo plazo.









La función de Take Profit en el trading de futuros es esencial para los inversores, ya que permite gestionar el riesgo de forma efectiva, proteger el capital y capturar beneficios en medio de los cambios del mercado. Al establecer objetivos claros de toma de ganancias, los inversores pueden mantener el control de sus operaciones y tomar decisiones oportunas, mejorando así sus probabilidades de éxito en el trading.









Actualmente, MEXC está llevando a cabo el Festival de traders 0 tarifas , lo que permite a los usuarios reducir significativamente los costos de trading y así gastar menos, operar más y ganar más. En MEXC, los usuarios disfrutan de operaciones de bajo costo mientras se mantienen alineados con las tendencias del mercado, capturan cada oportunidad fugaz e inician su camino hacia la independencia financiera.







