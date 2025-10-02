Guía completa de Futuros Coin-M de MEXC: cómo operar Futuros Coin-M para maximizar rendimientos

En los derivados de criptomonedas, el trading de Futuros permite a los inversionistas aplicar apalancamiento para aumentar los posibles rendimientos y tomar posiciones tanto en mercados alcistas como bajistas. MEXC ofrece dos tipos principales de Futuros: Futuros USDT-M y Coin-M . Mientras que la mayoría de principiantes comienza con los más sencillos USDT-M Futures, los traders experimentados que entienden los ciclos del mercado pueden optar por los Coin-M Futures en ciertas condiciones para maximizar rendimientos.





Para comprender plenamente los Futuros Coin-M, es esencial entender primero su estructura fundamental.









A diferencia de los USDT-M Futures, que usan USDT como margen, los Coin-M Futures requieren criptomonedas que no sean stablecoins como margen. Por ejemplo, si deseas operar BTC Perpetual Futures bajo Coin-M Futures, debes transferir BTC a tu cuenta de Coin-M Futures como margen. Cuando abres y cierras posiciones, todas las ganancias y pérdidas realizadas se liquidan en BTC. Si obtienes 0.1 BTC de ganancia, el saldo de tu cuenta aumentará en 0.1 BTC.









Esta es la diferencia más fundamental entre los Coin-M Futures y los USDT-M Futures, y la fuente tanto de su atractivo como de sus riesgos. Debido a que el propio margen (por ejemplo, BTC) está sujeto a fluctuaciones de precio, tu ganancia o pérdida final, medida en USDT u otra moneda fiduciaria, se ve influenciada por una variable adicional. Específicamente:





Ganancias amplificadas en un mercado alcista:





Supongamos que utilizas 1 BTC como margen y abres una posición larga cuando el BTC tiene un precio de 50,000 USD. Si el precio sube a 60,000 USD:





1) Tu posición en Futuros genera ganancias, liquidadas en BTC.

2) El valor de tu 1 BTC de margen también aumenta de $50,000 a $60,000.





Esto crea una “doble ganancia”, donde tus rendimientos totales medidos en stablecoins se magnifican significativamente.





Pérdidas acumuladas en un mercado bajista:





Por el contrario, si abres una posición larga y el precio del BTC cae de $50,000 a $40,000:





1) Tu posición en Futuros genera una pérdida, liquidada en BTC.

2) El valor de tu 1 BTC de margen también disminuye de $50,000 a $40,000.





Esto crea una “doble pérdida”, donde tus pérdidas totales en términos de dólares se ven agravadas.









Los Coin-M Futures utilizan el USD como moneda de cotización, mientras que las ganancias y pérdidas se liquidan en la criptomoneda subyacente. MEXC actualmente ofrece múltiples pares de Coin-M Futures, incluyendo Futuros perpetuos de BTCUSD Futuros perpetuos de ETHUSD . Cada par de Coin-M Futures tiene un valor fijo en USD. Por ejemplo, cada BTCUSD Perpetual Futures está valorado en $100 y cada ETHUSD Perpetual Futures en $10.





A diferencia de los MEXC USDT-M Futures, que pueden tener distintos rangos de apalancamiento según el par, tanto los BTCUSD Perpetual Futures como los ETHUSD Perpetual Futures admiten un apalancamiento de 1x a 125x.





En cuanto al modo de posición y el modo de margen, los MEXC Coin-M Futures funcionan de la misma manera que los USDT-M Futures, admitiendo tanto Hedge Mode como One-Way Mode, así como Margen cruzado y margen aislado

















































Nota: Los pasos anteriores están ilustrados utilizando el sitio web de MEXC. El proceso es el mismo en la aplicación.





Comparación Futuros Coin-M de MEXC Futuros USDT-M de MEXC Activo de margen Criptomonedas no estables (por ejemplo, BTC, ETH) Stablecoin (USDT) Activo de liquidación La criptomoneda correspondiente (por ejemplo, BTC, ETH) Stablecoin (USDT) Cálculo de PNL Complejo, no lineal (afectado por el precio del activo de margen) Simple, lineal (PNL directo) Mejores casos de uso Mercados alcistas con perspectivas de crecimiento a largo plazo y cobertura Todas las condiciones del mercado, especialmente las operaciones a corto plazo y dentro de un rango limitado Ventaja clave Doble ganancia en mercados alcistas por mantener el activo y operar con futuros Cálculo sencillo de PNL, gestión de riesgos más sencilla y control de posiciones Riesgo principal Pérdidas duales en mercados bajistas por posiciones de futuros y depreciación de activos de margen Oportunidad perdida de beneficiarse de la apreciación de los activos de margen en mercados alcistas Más adecuado para Tenedores a largo plazo, mineros, inversores de valor Principiantes, operadores a corto plazo y aquellos que buscan una valoración estable basada en el USD.









1) ¿Cuándo elegir futuros de Coin-M?

Mercados alcistas despejados: Si confía en las perspectivas a largo plazo de una criptomoneda importante (como BTC o ETH), abrir una posición larga con futuros de Coin-M es una excelente manera de maximizar la rentabilidad.

Acumulación de criptomonedas como objetivo: Si su objetivo final no es ganar más USD, sino acumular una mayor cantidad de BTC o ETH, los futuros de Coin-M son la mejor opción, ya que todas las ganancias se liquidan directamente en la criptomoneda subyacente.

Cobertura para mineros: Los mineros que necesitan vender futuros BTC extraídos para cubrir costes como la electricidad pueden cubrirse abriendo posiciones cortas en futuros de Coin-M cuando los precios son altos, fijando un precio de venta futuro y mitigando el riesgo de caída.





2) ¿Cuándo elegir futuros de USDT-M?

Mercados bajistas o laterales: En mercados inciertos o bajistas, el uso de futuros USDT-M ayuda a evitar el riesgo de depreciación del margen, ya que este está denominado en USDT.

Traders principiantes: Los futuros USDT-M ofrecen cálculos de ganancias y pérdidas más intuitivos, lo que facilita a los principiantes la comprensión y la gestión del riesgo.

Operar con altcoins: Al operar con nuevos tokens altamente volátiles, usar USDT como margen proporciona una referencia de valor estable.









Cada futuro de Coin-M de BTC tiene un tamaño de $100, mientras que cada futuro de Coin-M de ETH tiene un tamaño de $10. Los tamaños varían según los diferentes pares de futuros de Coin-M. Para más información, consulte la información más reciente en la página de la Guía de Trading de Futuros de MEXC.

















Sí. El tamaño mínimo de orden para futuros de BTCUSD es 1 Cont ($100), y para futuros de ETHUSD es 1 Cont ($10).









Sí. Para futuros de BTCUSD, tanto las órdenes de mercado como las órdenes límite tienen un tamaño máximo de 3000 cont. Para futuros de ETHUSD, tanto las órdenes de mercado como las órdenes límite tienen un tamaño máximo de 20 000 cont.









A partir del 30 de agosto de 2025, la tarifa estándar de trading de futuros de Coin-M es del 0.01 % para órdenes de Maker y del 0.04% para órdenes de Taker. Al tener al menos 500 MX, los usuarios pueden obtener un descuento de hasta el 50% en las tarifas. Tenga en cuenta que las tarifas pueden variar según el país y la región, por lo que siempre debe consultar la información más reciente en la página de Reglas de Tarifas de Trading de MEXC.





















Esta es la estrategia ofensiva central de los Futuros Coin-M. Si ya eres un tenedor de BTC a largo plazo, en lugar de dejar tu BTC inactivo en una billetera, puedes transferirlo a tu cuenta de Futuros Coin-M y abrir una posición larga con bajo apalancamiento. En un mercado en alza, esto te permite beneficiarte tanto de la apreciación de tus BTC como de las ganancias adicionales de la posición Long.









Cambia tu perspectiva de la valoración en dólares a un pensamiento “denominado en monedas”. El objetivo es aumentar la cantidad de BTC que posees mediante el trading. Con este enfoque, incluso si el mercado cae, mientras tus posiciones en futuros sean rentables, sigues logrando la meta de “ganar más BTC en un mercado bajista”, construyendo así una mayor reserva para el próximo ciclo alcista.









Los Futuros Coin-M de MEXC son una herramienta poderosa diseñada para inversionistas experimentados y sofisticados. No son una solución única para todos, sino un instrumento que requiere un juicio cuidadoso para liberar todo su potencial. Al comprender las características no lineales de las ganancias y pérdidas, y aplicarlas de manera decisiva en mercados alcistas, los inversionistas pueden alcanzar rendimientos que a menudo superan a los de los Futuros USDT-M. Al mismo tiempo, es fundamental reconocer los riesgos de doble filo durante los mercados bajistas. Antes de participar en el trading de Futuros Coin-M, asegúrate de comprender completamente su mecánica y de mantener siempre la gestión de riesgos como prioridad.





¿Por qué elegir Futuros MEXC? Descubre las ventajas únicas de operar con Futuros MEXC y aprende cómo mantenerte a la vanguardia en el mercado de derivados.

Guía de trading de Futuros (para app) : tén una guía paso a paso sobre cómo operar con Futuros en la aplicación móvil de MEXC y comienza a operar con confianza.





Aviso legal: La información proporcionada en este material no constituye asesoría en materia de inversión, impuestos, legal, financiera, contable ni de ningún otro servicio relacionado, ni tampoco sirve como recomendación para comprar, vender o mantener activos. MEXC Learn ofrece esta información únicamente con fines de referencia y no brinda asesoría de inversión. Asegúrate de comprender plenamente los riesgos involucrados y actúa con precaución al invertir. MEXC no es responsable de las decisiones de inversión de los usuarios.







