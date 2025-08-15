En el mundo del trading de futuros de criptomonedas, los futuros USDT-M y Coin-M son dos de los tipos de futuros más comunes y distintivos. Para los traders, comprender sus diferencias, cómo empezar yEn el mundo del trading de futuros de criptomonedas, los futuros USDT-M y Coin-M son dos de los tipos de futuros más comunes y distintivos. Para los traders, comprender sus diferencias, cómo empezar y
Futuros USDT-M vs Coin-M | Guía completa sobre los tipos de futuros de MEXC

En el mundo del trading de futuros de criptomonedas, los futuros USDT-M y Coin-M son dos de los tipos de futuros más comunes y distintivos. Para los traders, comprender sus diferencias, cómo empezar y cómo elegir el adecuado es clave para el éxito en el trading.

1. Futuros USDT-M vs Coin-M: diferencias clave explicadas


1.1 ¿Qué son los futuros USDT-M y Coin-M?


Los futuros USDT-M, también conocidos como futuros lineales, son futuros denominados y liquidados en monedas estables como USDT o USDC. En MEXC, USDT es la moneda de liquidación para todos los futuros USDT-M. La mayor ventaja de este tipo de futuros es que las ganancias y pérdidas se liquidan en USDT, lo que facilita a los traders el cálculo de las rentabilidades en moneda Fiat, haciéndolo más intuitivo y fácil de usar para principiantes.

Los futuros de Coin-M, también conocidos como futuros inversos, son futuros liquidados en criptomonedas (como BTC, ETH y XRP), lo que elimina la necesidad de holdear stablecoins como margen. MEXC actualmente ofrece múltiples futuros de Coin-M, incluyendo BTC y ETH. La principal ventaja de los futuros de Coin-M es una mejor utilización del capital, lo que permite a los usuarios operar con futuros manteniendo únicamente criptomonedas.

1.2 Comparaciones


Tipo
Futuros USDT-M
Futuros Coin-M
Nombre común
Futuros lineales
Futuros inversos
Unidad de liquidación
USDT
Coins (como BTC y ETH)
Margen
USDT
Coins (como BTC y ETH)
Tiempo de Holding
Sin restricciones
Sin restricciones
Modo de margen
Aislado/Cruzado
Aislado/Cruzado

De la tabla anterior se desprende claramente que existen diferencias obvias en las unidades de liquidación y el margen entre los futuros USDT-M y los futuros Coin-M, mientras que su período de holdeo y el tipo de apalancamiento siguen siendo los mismos, lo que ofrece a los traders una variedad de opciones.

2. ¿Cómo elegir entre futuros USDT-M y Coin-M?


Los futuros de USDT-M y Coin-M tienen sus propias ventajas. Se recomienda a los traders tomar decisiones en función de su propio estado de activos, su perspectiva del mercado y sus objetivos de inversión.


2.1 Ventajas de los futuros de Coin-M


Los futuros de Coin-M son más atractivos para los holders de criptomonedas porque les permiten cubrir riesgos y operar en el mercado de futuros de Coin-M de MEXC sin tener que convertir sus holdings a USDT. Esto significa que los usuarios no necesitan vender sus criptomonedas a bajo precio cuando los precios del mercado son desfavorables, evitando así posibles pérdidas por conversiones.

Cuando el mercado está alcista, los inversores tienden a conservar sus criptoactivos para maximizar la rentabilidad. Dado que los futuros de Coin-M se liquidan en monedas, las ganancias se mantienen en forma de tenencias de criptomonedas a largo plazo. Esto ofrece a los usuarios una excelente manera de aumentar sus tenencias de sus criptomonedas preferidas a largo plazo, lo que contribuye a lograr la apreciación de los activos y la preservación del valor.

2.2 Ventajas de los futuros USDT-M


Si no holdea otros criptos además de USDT, podría considerar operar con futuros con margen en USDT. El mercado de futuros con margen en USDT de MEXC ofrece cientos de pares de divisas con un apalancamiento de hasta 500x para que los operadores maximicen sus ganancias utilizando el apalancamiento de forma inteligente.

3. ¿Cómo configurar una orden de futuros USDT-M o de futuros Coin-M?


En la plataforma MEXC, los traders pueden elegir y configurar fácilmente órdenes de futuros USDT-M o Coin-M. Actualmente, la plataforma ofrece cientos de pares de futuros USDT-M, así como futuros con margen en BTC y ETH.

3.1 Sitio Web


En el sitio web de MEXC, tienes dos formas de elegir entre futuros USDT-M y Coin-M.

1) Elige Futuros en la barra de navegación superior y selecciona USDT-M o Coin-M para acceder a la página de trading.

2) Si ya estás en la página de trading de futuros, también puedes cambiar entre USDT-M y Coin-M utilizando el botón [▼] al lado del par de trading y seleccionar de la lista desplegable.


3.2 Aplicación (App)


Abre la app de MEXC y pulsa "Futuros" en la parte inferior de la página. En la parte superior de la página "Futuros", puedes seleccionar USDT-M o Coin-M.



4. Preguntas frecuentes


P1: ¿Cuál presenta mayor riesgo, los futuros USDT-M o Coin-M?


Los futuros de Coin-M conllevan un doble riesgo debido a las fluctuaciones del precio de las monedas, pero también ofrecen una mayor rentabilidad potencial. Los futuros de USDT-M son más adecuados para el control de riesgos y ofrecen datos claros de ganancias y pérdidas.

P2: ¿Puedo cambiar entre futuros USDT-M y Coin-M en cualquier momento?


Sí, puedes elegir libremente los pares de trading. Sin embargo, no puedes convertir posiciones entre ambos tipos y deberás cerrar y reabrir una posición manualmente.

Los futuros de USDT-M y Coin-M tienen sus propias ventajas. La plataforma de trading de futuros MEXC ofrece opciones flexibles. Comprender y utilizar eficazmente los futuros de USDT-M y Coin-M te ayudará a obtener rendimientos más estables en un mercado volátil.


Lecturas recomendadas:

¿Por qué elegir MEXC Futuros?Un análisis detallado de las características y ventajas que distinguen a la plataforma de futuros de MEXC.
¿Cómo participar en M-Day?Una guía completa para unirse a los eventos del M-Day y reclamar airdrops diarios de más de 70,000 USDT.
Tutorial de trading de futuros en MEXC (app) Aprende a operar con futuros en la aplicación de MEXC, paso a paso.

Aviso legal: Esta información no constituye asesoramiento sobre inversión, impuestos, servicios legales, financieros, contables, consultoría ni ningún otro servicio relacionado, ni constituye asesoramiento para la compra, venta o tenencia de activos. MEXC Learn proporciona información únicamente con fines de referencia y no constituye asesoramiento de inversión. Asegúrate de comprender plenamente los riesgos y sé precavido al invertir. MEXC no se responsabiliza de las decisiones de inversión de los usuarios.

