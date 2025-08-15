Futuros USDT-M vs Coin-M | Guía completa sobre los tipos de futuros de MEXC

En el mundo del trading de futuros de criptomonedas, los futuros USDT-M y Coin-M son dos de los tipos de futuros más comunes y distintivos. Para los traders, comprender sus diferencias, cómo empezar y cómo elegir el adecuado es clave para el éxito en el trading.





Los futuros USDT-M , también conocidos como futuros lineales, son futuros denominados y liquidados en monedas estables como USDT o USDC. En MEXC, USDT es la moneda de liquidación para todos los futuros USDT-M. La mayor ventaja de este tipo de futuros es que las ganancias y pérdidas se liquidan en USDT, lo que facilita a los traders el cálculo de las rentabilidades en moneda Fiat, haciéndolo más intuitivo y fácil de usar para principiantes.





Los futuros de Coin-M , también conocidos como futuros inversos, son futuros liquidados en criptomonedas (como BTC, ETH y XRP), lo que elimina la necesidad de holdear stablecoins como margen. MEXC actualmente ofrece múltiples futuros de Coin-M, incluyendo BTC y ETH. La principal ventaja de los futuros de Coin-M es una mejor utilización del capital, lo que permite a los usuarios operar con futuros manteniendo únicamente criptomonedas.









Tipo Futuros USDT-M Futuros Coin-M Nombre común Futuros lineales Futuros inversos Unidad de liquidación USDT Coins (como BTC y ETH) Margen USDT Coins (como BTC y ETH) Tiempo de Holding Sin restricciones Sin restricciones Modo de margen Aislado/Cruzado Aislado/Cruzado





De la tabla anterior se desprende claramente que existen diferencias obvias en las unidades de liquidación y el margen entre los futuros USDT-M y los futuros Coin-M, mientras que su período de holdeo y el tipo de apalancamiento siguen siendo los mismos, lo que ofrece a los traders una variedad de opciones.









Los futuros de USDT-M y Coin-M tienen sus propias ventajas. Se recomienda a los traders tomar decisiones en función de su propio estado de activos, su perspectiva del mercado y sus objetivos de inversión.





Los futuros de Coin-M son más atractivos para los holders de criptomonedas porque les permiten cubrir riesgos y operar en el mercado de futuros de Coin-M de MEXC sin tener que convertir sus holdings a USDT. Esto significa que los usuarios no necesitan vender sus criptomonedas a bajo precio cuando los precios del mercado son desfavorables, evitando así posibles pérdidas por conversiones.





Cuando el mercado está alcista, los inversores tienden a conservar sus criptoactivos para maximizar la rentabilidad. Dado que los futuros de Coin-M se liquidan en monedas, las ganancias se mantienen en forma de tenencias de criptomonedas a largo plazo. Esto ofrece a los usuarios una excelente manera de aumentar sus tenencias de sus criptomonedas preferidas a largo plazo, lo que contribuye a lograr la apreciación de los activos y la preservación del valor.









Si no holdea otros criptos además de USDT, podría considerar operar con futuros con margen en USDT. El mercado de futuros con margen en USDT de MEXC ofrece cientos de pares de divisas con un apalancamiento de hasta 500x para que los operadores maximicen sus ganancias utilizando el apalancamiento de forma inteligente.









En la plataforma MEXC, los traders pueden elegir y configurar fácilmente órdenes de futuros USDT-M o Coin-M. Actualmente, la plataforma ofrece cientos de pares de futuros USDT-M, así como futuros con margen en BTC y ETH.









En el sitio web de MEXC, tienes dos formas de elegir entre futuros USDT-M y Coin-M.





1) Elige Futuros en la barra de navegación superior y selecciona USDT-M o Coin-M para acceder a la página de trading.



2) Si ya estás en la página de trading de futuros, también puedes cambiar entre USDT-M y Coin-M utilizando el botón [▼] al lado del par de trading y seleccionar de la lista desplegable.













Abre la app de MEXC y pulsa "Futuros" en la parte inferior de la página. En la parte superior de la página "Futuros", puedes seleccionar USDT-M o Coin-M.

















Los futuros de Coin-M conllevan un doble riesgo debido a las fluctuaciones del precio de las monedas, pero también ofrecen una mayor rentabilidad potencial. Los futuros de USDT-M son más adecuados para el control de riesgos y ofrecen datos claros de ganancias y pérdidas.









Sí, puedes elegir libremente los pares de trading. Sin embargo, no puedes convertir posiciones entre ambos tipos y deberás cerrar y reabrir una posición manualmente.





Los futuros de USDT-M y Coin-M tienen sus propias ventajas. La plataforma de trading de futuros MEXC ofrece opciones flexibles. Comprender y utilizar eficazmente los futuros de USDT-M y Coin-M te ayudará a obtener rendimientos más estables en un mercado volátil.





